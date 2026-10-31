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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La jugadota de Jaminton Campaz con Rosario Central que tiene locos a todos; "intratable"

La jugadota de Jaminton Campaz con Rosario Central que tiene locos a todos; "intratable"

El colombiano fue una de las figuras del equipo argentino, en la victoria 1-2 sobre Sarmiento, y dejó una acción llena de calidad, velocidad y regate, que impactó en Argentina.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Jaminton Campaz Rosario Central
Jaminton Campaz celebra gol con Rosario Central
Rosario Central Oficial

Rosario Central derrotó este viernes por 1-2 a Sarmiento en Junín en uno de los cuatro partidos que marcaron el inicio de la decimoquinta y penúltima jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino. Jaminton Campaz fue uno de los mejores jugadores del compromiso, liderando el ataque del 'canalla'.

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Con dos goles de Gastón Ávila, el último sobre la hora, el ‘Canalla’ se impuso en Junín y quedó en lo más alto de la tabla general, con 59 unidades, dos por arriba de Boca Juniors y Argentinos Juniors.

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Campaz fue titular, disputó todo el encuentro, y fue clave para que Rosario Central le diera vuelta al marcador, y terminara ganando al minuto 90+5. De hecho, en Argentina resaltaron una jugadota individual que hizo, arrancando desde su cancha, y dejando varios rivales atrás, hasta sacar un remate que exigió al arquero rival.

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En otro resultado de este viernes, Racing Club venció por 2-1 a Aldosivi de Mar del Plata y decretó el descenso del equipo marplatense a la segunda división para acompañar a Estudiantes de Río Cuarto, que este viernes cayó por 1-2 en casa ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Por último, Tigre puso fin a una serie de ocho partidos sin victorias al derrotar a domicilio por 0-2 a Huracán, que quedó pendiente de un hilo para clasificarse a la segunda fase del torneo.

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Este sábado continuará la jornada con tres encuentros y el domingo se disputará el superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate en ‘La Bombonera’ de Buenos Aires.

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