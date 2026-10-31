La jugadota de Jaminton Campaz con Rosario Central que tiene locos a todos; "intratable"

Rosario Central derrotó este viernes por 1-2 a Sarmiento en Junín en uno de los cuatro partidos que marcaron el inicio de la decimoquinta y penúltima jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino. Jaminton Campaz fue uno de los mejores jugadores del compromiso, liderando el ataque del 'canalla'.

Con dos goles de Gastón Ávila, el último sobre la hora, el ‘Canalla’ se impuso en Junín y quedó en lo más alto de la tabla general, con 59 unidades, dos por arriba de Boca Juniors y Argentinos Juniors.

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Campaz fue titular, disputó todo el encuentro, y fue clave para que Rosario Central le diera vuelta al marcador, y terminara ganando al minuto 90+5. De hecho, en Argentina resaltaron una jugadota individual que hizo, arrancando desde su cancha, y dejando varios rivales atrás, hasta sacar un remate que exigió al arquero rival.

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En otro resultado de este viernes, Racing Club venció por 2-1 a Aldosivi de Mar del Plata y decretó el descenso del equipo marplatense a la segunda división para acompañar a Estudiantes de Río Cuarto, que este viernes cayó por 1-2 en casa ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.



Por último, Tigre puso fin a una serie de ocho partidos sin victorias al derrotar a domicilio por 0-2 a Huracán, que quedó pendiente de un hilo para clasificarse a la segunda fase del torneo.

Este sábado continuará la jornada con tres encuentros y el domingo se disputará el superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate en ‘La Bombonera’ de Buenos Aires.