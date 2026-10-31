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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sebastián Villa y un dato que se destaca de sus partidos con Boca Juniors frente a River Plate

Sebastián Villa y un dato que se destaca de sus partidos con Boca Juniors frente a River Plate

El futbolista colombiano Sebastián Villa aparece en importante escalafón de jugadores que saben lo que es marcarle a River Plate en varias oportunidades. Se viene el clásico en La Bombonera.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Sebastián Villa Boca Juniors
Sebastián Villa celebrando gol contra River Plate
AFP

Boca Juniors vs. River Plate acapara las miradas del fútbol sudamericano y del mundo este domingo 1 de noviembre, con una nueva edición del clásico de ese país, que se disputará en La Bombonera, y que tendrá presencia de varios futbolistas colombianos. Y en la previa del encuentro un nombre que destacó fue el de Sebastián Villa, por un antecedente favorable cuando enfrenta al equipo de la 'banda cruzada', máximo rival de los 'xeneizes'.

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En una nota de 'TyC Sports', se refirieron a la "larga lista de jugadores ya saben lo que es convertirle al Millonario. De todos modos, mientras algunos son titulares indiscutidos, otros verán el partido desde el banco. Rodolfo Arruabarrena tiene diez jugadores que saben lo que es hacerle un gol al Millonario".

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Y ahí es donde entra Sebastián Villa, quien es el segundo del plantel de Boca Juniors que más le ha anotado a River Plate, esto sumando su primera etapa en los 'xeneizes' y también su reciente paso por Independiente Rivadavia.

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De entrada, destacaron que "quien más sabe de hacerle goles al cuadro de de Núñez es Miguel Merentiel, que le convirtió en cinco ocasiones, una en Defensa y Justicia, en el día que se ganó el apodo de "la Bestia" por su festejo, y cuatro en su club actual, la más reciente en noviembre del año pasado".

Pero luego de eso aparece Sebastián Villa, de quien explicaron que "con un tanto menos (4) pero una efectividad casi igual de positiva está el colombiano, que podría ser titular y tiene a River como víctima favorita: le hizo cuatro en trece enfrentamientos, tres en Boca y uno en Independiente Rivadavia".

Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026
Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026
AFP

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Otros de los nombres importantes de futbolistas que le han marcado gol a la 'banda cruzada', están "Leandro Paredes, con su penal y posterior Topo Gigio en el último Superclásico, Santiago Ascacibar, que le convirtió jugando para Estudiantes en marzo de 2025 y Alan Velasco, que le hizo un recordado doblete con la camiseta de Independiente con 18 años".

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Cabe recordar que el partido entre Boca Juniors y River Plate, en el estadio de La Bombonera, será desde la 1:00 p.m. (hora colombiana), este domingo 1 de noviembre de 2026, en un juego válido por la fecha 15 de la Liga Argentina.

Actualmente, los 'xeneizes' están en el tercer puesto del grupo A del campeonato, con 27 puntos. De su lado, los del 'millonario' son cuartos en el grupo B, con 23 unidades.

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