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Gol Caracol  / José Mourinho cierra la polémica de Kylian Mbappé con China: "lo mejor es no abrir la boca"

José Mourinho cierra la polémica de Kylian Mbappé con China: "lo mejor es no abrir la boca"

El entrenador luso se refirió a lo dicho por Kylian Mbappé sobre el “dictador” de China, declaraciones de un meme que tuvo repercusiones fuertes en el equipo y en España.

Por: EFE
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y de la Selección de Francia.
Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y de la Selección de Francia.
Foto: AFP

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, afirmó, en la rueda de prensa previa a la visita de su equipo al Racing de Santander este domingo, que "muchas veces la mejor cosa que puedes hacer es no abrir la boca" respecto a la polémica en torno a Kylian Mbappé por unas declaraciones sobre un 'meme' que lo comparaba con un "dictador chino".

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"Lo de China son los peligros del mundo de hoy, donde muchas veces la mejor cosa que puedes hacer es no abrir la boca, porque existe peligro en muchísimas cosas que tú dices, pero le he visto muy responsable con un club que a este nivel es de gran clase. De nuestra parte ya está, no tenemos nada más que hacer", añadió.

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"Tranquilidad, porque mi club es el Real Madrid y mi jugador en casa es Kylian Mbappé. Los dos han tenido la clase de tener una reacción inmediata y yo me siento como entrenador muy representado por mi club y por mi jugador. Kylian es muy inteligente, muy maduro, con un nivel de autoestima muy alto y al mismo tiempo tiene clase", resumió.

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Además, el técnico portugués comentó la reacción de su jugador a su segundo puesto en el Balón de Oro: "El modo como ha interpretado el Balón de Oro para Harry (Kane), yo solo he sentido clase, respeto. Una cosa es saber que eres el mejor y otra es tener ese respeto por quien también ha hecho mucho para ganar ese trofeo".

Elogió a Harry Kane, a quien entrenó en su etapa en el Tottenham: "He tenido el privilegio de trabajar con Harry, es un gran jugador, profesional y persona. Dentro de la frustración de que mi jugador no ha ganado, también tengo que ser honesto y decir que estoy muy feliz por Harry, porque es un chico que merece una alegría, una guinda a su carrera".

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"Yo creo que Kylian es Kylian, es único, y si tenemos un Balón de Oro cada temporada, algunos han repetido, pero cada año tenemos un Balón de Oro, pero mejor goleador de la historia de los Mundiales hay solo uno. Es una cosa única. De la votación, lo que me ha dejado un poco con la boca abierta de sorpresa es Jude Bellingham undécimo, 'no comments'", terminó.

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