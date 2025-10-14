"Daniel Muñoz es un símbolo de perseverancia; contagia a la Selección Colombia de su garra"

Daniel Muñoz es uno de los fijos en el equipo de Néstor Lorenzo y no es casualidad. Con sudor, entrega, sacrificio y a pulso, ya es visto como una pieza clave de la Selección Colombia, al nivel de estrellas como James Rodríguez y Luis Díaz. Pero llegar hasta ahí, no ha sido fácil y, por eso, los reconocimientos y elogios no faltan.

Independientemente de si tiene un día malo, como le puede pasar a cualquiera, nunca niega una gota de sudor, siempre lo da todo y es un ejemplo para todos. Razón por la que, sumado a su buen trabajo en el terreno de juego, es uno de los factores que más le suelen aplaudir, como ocurrió en una charla exclusiva, en Gol Caracol, con Vladimir Marín.

"Es un símbolo de perseverancia, entrega, sacrificio, tiene un carácter impresionante y está dejando un legado de que, con entrega y dejando el temor, se pueden conseguir cosas grandes. Además, contagia al equipo de esa garra, de siempre ir por más y se nota que ha adquirido aprendizajes y una enorme experiencia en Inglaterra", afirmó.

Pero no fue lo único. El exfutbolista, que jugaba como lateral izquierdo y vistió la camiseta ‘tricolor’, habló de los hombres que ocupan esa posición en el cuadro nacional, como Johan Mojica, Álvaro Angulo, Deiver Machado y Cristian Borja. Cuando fue consultado por quién debería ser el titular, puso de ejemplo lo que hace Daniel Muñoz.



Jugadores de la Selección Colombia celebran uno de sus goles en las Eliminatorias Sudamericanas AFP

"Por fortuna, hay varios hombres en ese sector y todos son buenos, con dominio, buena salida, terminación de las jugadas. Cada uno tiene sus cualidades, pero deberían ver cómo Daniel Muñoz maneja la posición. Sabe el momento de defender y atacar, sin descuidar, estando alerta los 90 minutos. Lo clave es que hay opciones", sentenció.

Sin duda, se ha ganado el cariño, respaldo y respeto de sus compañeros, hinchas, protagonistas del fútbol y cuerpo técnico. No en vano, se perfila como uno de los fijos para conformar la lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026, donde la Selección Colombia dirá presente, tras ser tercer en las Eliminatorias Sudamericanas.