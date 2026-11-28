Deportes Quindío empató 1-1 con Boca Juniors de Cali, este sábado, en la final de vuelta del Torneo BetPlay 2026-II, pero como ganó 0-2 en la ida, en Yumbo, el equipo 'cuyabro' ganó 3-1 en el marcador global y con eso oficialmente ascendió a la Liga BetPlay 2027.

Deyman Cortés había descontado al minuto 40, pero al 58' apareció el goleador José Lloreda para igualar el compromiso y consolidarse como la gran figura del elenco de Armenia.

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Tras cinco años en la Primera B del fútbol colombiano, el Deportes Quindío regresa a la máxima categoría del balompié local, luego de ser campeón de este segundo semestre del Torneo BetPlay 20626, y tras ser el primero en la tabla de reclasificación.

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El pasado lunes 23 de noviembre los 'cuyabros' pegaron primero en esta final ganando 0-2 y la gran figura fue José Lloreda, quien se fue de doblete en Yumbo, y quien además este sábado volvió a reportarse con otro tanto, para comandar el ascenso del cuadro de Armenia.



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Cabe recordar que Jaguares de Córdoba y Boyacá Chicó son los dos equipos que perdieron la categoría en el fútbol colombiano, y una de sus plazas la ocupará ahora el Quindío.

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El segundo ascendido a la Liga BetPlay 2027 se conocerá en un enfrentamiento entre el Envigado, campeón del primer semestre, y el Real Cartagena, aún con fecha y hora por confirmar por parte de la Dimayor, para así saber cuál otro club acompañará a los quindianos. Eso sí, extraoficialmente se habla que el 3 y el 7 de diciembre serían esos dos encuentros.

Con el regreso del Deportes Quindío a la máxima categoría del fútbol colombiano, de la mano del técnico Harold Rivera, vuelve un elenco histórico del rentado local, y que de hecho sabe lo que es ser campeón, en el año 1956, y con una plaza representativa como la del estadio Centenario, de Armenia.