En polémica terminó el partido de Millonarios 0-0 América en la noche de viernes en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por cuenta de un hincha que quedó grabado en la transmisión haciendo gestos racistas y de paso escupiendo al jugador Dany Rosero, luego de que el defensor fuera expulsado del compromiso.

Aunque el club bogotano ya se había pronunciado en la madrugada sobre este hecho, nuevamente lo hizo para dejar claro que está ayudando para identificar a esta persona que está siendo señalada de los actos discriminatorios.

Publicidad

En un comunicado en redes sociales publicado en la noche de sábado, Millonarios informó que "desde que se presentaron los repudiables hechos en contra del jugador del América Dany Rosero en el partido del pasado viernes, está adelantando todas las gestiones para la identificación de la persona que presuntamente habría incurrido en dichas conductas".

Publicidad

De hecho, el club 'embajador' dejó claro que "estas acciones buscan colaborar de manera activa con las autoridades competentes que así lo requieran, de modo que se adelanten las investigaciones del caso y, si hay lugar a ello, se impongan las consecuencias jurídicas que correspondan y determinen. Igualmente, esta identificación permitirá tomar las decisiones que como club estén a nuestro alcance y sean ejemplarizantes ante tan deplorables acontecimientos".



Para terminar, en el comunicado Millonarios quiso mostrarse comprometido con esta polémica y de paso aseguró que "reafirmamos nuestro compromiso con un fútbol limpio, incluyente, respetuoso y reiteramos nuestro rechazo a cualquier acción violenta, discriminatoria y racista dentro del deporte".

▶️ Comunicado Oficial Millonarios FC pic.twitter.com/Is20394yCN — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 29, 2026

Publicidad

Lo cierto es que son varios los entes que han estado pendientes de este acto racista, y hasta desde el Ministerio del Deporte se pronunciaron pidiendo las sanciones correspondientes para este hincha que quedó registrado haciendo gestos racistas.

Además, en América de Cali entraron en protesta y están publicando en sus redes sociales todas las imágenes en blanco y negro, como señal de queja por lo ocurrido, y exigiendo que se identifique al hincha de Millonarios, quien de hecho, no sería la primera vez que tiene estas conductas en el estadio Nemesio Camacho El Campín.