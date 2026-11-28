El Ministerio del Deporte de Colombia se pronunció este sábado 28 de noviembre sobre los actos de racismo, discriminación y violencia registrados durante el partido entre Millonarios y América de Cali, disputado en la noche del viernes en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. A través de un comunicado oficial rechazaron lo sucedido contra el futbolista Dany Rosero y manifestó su posición frente a este tipo de comportamientos en los escenarios deportivos del país.

En el documento, el Ministerio expresó su rechazo a los hechos y recordó que este tipo de manifestaciones no tienen cabida en el fútbol colombiano. "Desde el Ministerio del Deporte rechazamos los actos de racismo, discriminación y violencia registrados ayer en el estadio Nemesio Camacho El Campín contra el jugador del América de Cali, Dany Rosero, durante el compromiso disputado frente a Millonarios FC", señaló la entidad en el inicio de su pronunciamiento.

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Asimismo, la institución hizo énfasis en que ninguna expresión de odio o agresión debe tener espacio en los escenarios deportivos ni en la sociedad colombiana. En ese sentido, explicó que la Comisión Nacional ha venido adoptando medidas para enfrentar estas situaciones.

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"En ese sentido, desde la Comisión Nacional hemos venido adoptando medidas concretas para que las comisiones locales, desde su autonomía territorial, actúen con firmeza y oportunidad frente a estas conductas", indicó el comunicado.



Dentro de las acciones mencionadas, el Ministerio hizo referencia a la construcción de lineamientos relacionados con el ingreso y la utilización de elementos de animación en los estadios, al tiempo que aclaró que la libertad de expresión de los aficionados no contempla manifestaciones discriminatorias.

"En la más reciente sesión de la Comisión Nacional, avanzamos en la construcción de los lineamientos para el ingreso y uso de elementos de animación. Si bien reconoce la libertad de expresión de las hinchadas, deja claro que esta no ampara manifestaciones racistas, discriminatorias o violentas", agregó la entidad.

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De igual manera, el organismo señaló que las comisiones locales, en coordinación con la Policía Nacional, los clubes y los organizadores, cuentan con el respaldo para individualizar a los responsables y aplicar las medidas administrativas correspondientes, sin perjuicio de las acciones disciplinarias y judiciales que puedan adelantar las autoridades competentes.

Finalmente, el Ministerio del Deporte hizo un llamado a todos los actores del fútbol colombiano para promover espacios libres de discriminación y violencia. "En Colombia, el respeto a la dignidad humana es un principio innegociable", concluyó el pronunciamiento.

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