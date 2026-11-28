Palmeiras es el nuevo campeón de la Copa Libertadores 2026 tras derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata, este sábado, en el estadio Centenario de Montevideo (Uruguay), con participación del futbolista colombiano Jhon Arias.

De hecho, el chocoano dio la asistencia del único gol de la tarde en territorio 'charrúa', al minuto 52, para el gol del paraguayo Ramón Sosa.

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Con el título de este sábado, Palmeiras consiguió su cuarta Copa Libertadores, tras las conseguidas en 1999, 2020 y 2021, por lo que en los últimos seis años se ha quedado con este trofeo internacional, en tres oportunidades.

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