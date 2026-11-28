Un año después de quedarse a las puertas del título, Palmeiras conquistó este sábado la cuarta Copa Libertadores de su historia al vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final disputada en el estadio Centenario en Montevideo. Jhon Arias volvió a levantar este prestigioso torneo internacional, y de paso fue protagonista en el compromiso.

El paraguayo Ramón "El Rayo" Sosa, al minuto 52, marcó el decisivo gol que destrabó un partido tenso y friccionado, tras una asistencia de cabeza del colombiano Jhon Arias, y que permitió al Verdão ampliar su palmarés como monarca de Sudamérica tras los títulos de 1999, 2020 y 2021.

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Y los elogios no faltaron para el futbolista chocoano, quien se consolidó como una de las figuras del Palmeiras, en esta Copa Libertadores, siendo titular indiscutible para el técnico Abel Ferreira.

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En el medio 'Globo Esporte' destacaron que Jhon Arias estuvo "muy lúcido, lideró la defensa de Estudiantes por la banda izquierda y demostró toda su inteligencia en la asistencia para el gol de Sosa. Gran actuación". Además, al colombiano le dieron una calificación de 7.5/10.



Jhon Arias Palmeiras final Copa Libertadores AFP

Con el nuevo trofeo, Palmeiras pasó a sentarse en la misma mesa que Flamengo, River Plate y el propio Estudiantes, que exhiben cuatro Libertadores en sus vitrinas.

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Por encima de todos continúa Independiente de Avellaneda, dueño de siete Libertadores, la última alcanzada en 1984.

La victoria palmeirense en la capital uruguaya consolidó el dominio reciente de los equipos de Brasil en el principal torneo de clubes de América, que ha quedado en manos brasileñas en las últimas ocho ediciones.

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La conquista continental llegó además en un momento especial para el conjunto paulista. Apenas una semana antes vio escapar el título del Brasileirão en favor de Flamengo, un revés que frustró uno de sus grandes objetivos de la temporada.

La alegría por la conquista sudamericana, sin embargo, no le dará mucho descanso al Verdão, que el 6 de diciembre afrontará otra definición importante cuando enfrente a Gremio en la final de la Copa de Brasil.

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Detrás de la etapa más exitosa de Palmeiras emerge la figura de Abel Ferreira.

Desde que asumió el cargo a finales de 2020, el técnico portugués ha sido el arquitecto de una era dorada que incluye los tres títulos de Libertadores ganados en esta década, además de dos finales perdidas, una Recopa Sudamericana y la final del Mundial de Clubes de 2021.

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Alineaciones Palmeiras 1-0 Estudiantes de La Plata, final Copa Libertadores:

Palmeiras: Carlos Miguel - Gustavo Gómez (cap), Murilo, Alexander Barboza - Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez (Arthur Gabriel Santana Marcolino 46) - Ramón Sosa (Maurício Magalhães 77), Jhon Arias (Andreas Pereira 86), José Manuel López (Vitor Roque 77). DT: Abel Ferreira.

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Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera - Santiago Núñez, Leandro González Pirez (Tomas Palacios 67), Marcos Rojo - Eros Mancuso (Eric Meza 56), Ezequiel Piovi, Alexis Castro (Fabricio Pérez 86), Gastón Benedetti (Edwuin Cetré 56) - Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos (Joaquín Correa 86), Guido Carrillo (cap). DT: Alexander Medina.