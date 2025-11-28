Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Carlos Andrés Gómez marcó un golazo en el Brasileirao, en Vasco da Gama vs. Internacional: el video

Carlos Andrés Gómez marcó un golazo en el Brasileirao, en Vasco da Gama vs. Internacional: el video

La 'Uvita' decretó el 1-0 para Vasco da Gama, tras presionar la salida del rival, condujo el balón con velocidad por la banda y luego sacó un zapatazo con rumbo a la red.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de nov, 2025
Carlos Andrés Gómez y un festejo de gol con Vasco da Gama en el Brasileirao contra Internacional.
