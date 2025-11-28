Carlos Andrés Gómez marcó un golazo en el Brasileirao, en Vasco da Gama vs. Internacional: el video

Las acciones en el Brasileirao continuaron este viernes con el enfrentamiento entre Vasco da Gama e Internacional, que tuvo presencia colombiana en el campo de juego. Precisamente, el marcador en el Estadio São Januário lo abrió un 'cafetero': Carlos Andrés Gómez.

El exjugador de Millonarios decretó el 1-0 para los 'gigante da colina' al segundo minuto de iniciado el duelo. Tras presionar la salida del rival, la popular 'Uvita' condujo el balón con velocidad por la banda, eludió a sus marcadores hasta el área, y luego sacó un zapatazo con rumbo a la red.

Vea acá el golazo de Carlos Andrés Gómez en Vasco da Gama vs. Internacional: