La Selección Colombia femenina mantiene invicto en Liga de Naciones; 1-1 contra Bolivia en La Paz

La Liga de Naciones Femenina de la Conmebol con rumbo al Mundial 2027 en Brasil tuvo acción este viernes. Uno de los compromisos lo protagonizó la Selección Colombia femenina que viajó a La Paz para medir fuerzas contra Bolivia, en cumplimiento de la tercera jornada.

La 'tricolor' llegó al Hernando Siles con puntaje perfecto, al haberse impuesto 4-1 a Perú y 1-2 a Ecuador, pero a pesar de las opciones creadas, - dos goles anulados por fuera de lugar en el primer tiempo y diversos lanzamientos desde afuera del área -, no pasaron del empate a un gol ante la verde; lo positivo, las dirigidas por Ángelo Marsiglia mantienen el invicto en el certamen.

Linda Caicedo, delantera de la Selección Colombia, en el partido contra Bolivia por la Liga de Naciones femenina AFP

El compromiso presentó a un seleccionado 'amarillo' con la intención de proponer, y así fue como al sexto minuto, Valerin Loboa envió el balón con rumbo a la red; no obstante, el gol no se subió al tablero porque la deportista del Portland Thorns estaba en fuera de lugar. Bolivia respondió con un lanzamiento de media distancia que fue bien encajonado por la arquera 'cafetera', Katherine Tapia.



Tiempo después por esa misma vía le apostó Colombia con Gabriela Rodríguez y Linda Caicedo, pero ambas opciones salieron desviadas del arco de la 'verde' custodiado por Jodi Liliana Medina. Antes de estas acciones hay que indicar que hubo otro tanto invalidado para el combinado de nuestro país por 'off-side', y Loboa, tras un centro al área de Wendy Bonilla, envió la pelota por encima con la portería a su disposición.

Las bolivianas le apostaron a esperar algún error en la zaga colombiana y por poco cobran. La esférica le quedó servida a Ana Paula Rojas, quien sacó un 'zapatazo'; el palo le negó la celebración. El descanso marcó un 0-0 en el tablero.

Pero en la segunda parte, en la primera jugada en ofensiva, la verde sí pudo celebrar. Tapia despejó desde su portería, pero el balón lo recuperó rápido la escuadra local que tejió la acción. Sonia Turihuano aprovechó su pegada, y de primera, con un disparo potente, imposible para la guardameta colombiana, subió el 1-0. Un festejo especial porque significó el primer tanto de las del Altiplano en la Liga de Naciones.

Tras verse abajo en el marcador, Marsiglia movió su banco y le apostó a una defensa de a tres, tratando de darle más espacios a Linda y compañía en ataque. Los primeros intentos fallaron por muy poco, pero la 'tricolor' no bajó los brazos.

Finalmente, en una jugada de pelota quieta llegó el 1-1. Centro desde la izquierda de Marcela Restrepo, y Gabriela Rodríguez, apareció en medio de las centrales para decretar la igualdad para la Selección Colombia.

La 'amarilla' siguió al frente y generó más oportunidades, pero la falta de puntería les cobró caro. Ahora, se viene descanso para las de Marsiglia en la siguiente fecha, por lo que volverán al ruedo en el 2026.

Alineación titular de la Selección Colombia contra Bolivia, por la Liga de Naciones femenina AFP