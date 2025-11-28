Síguenos en:
La Selección Colombia femenina mantiene invicto en Liga de Naciones; 1-1 contra Bolivia en La Paz

La Selección Colombia femenina mantiene invicto en Liga de Naciones; 1-1 contra Bolivia en La Paz

Gabriela Rodríguez anotó el tanto de la Selección Colombia femenina en el Hernando Siles, escenario donde lucharon hasta el final. El partido fue por la Liga de Naciones de la Conmebol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de nov, 2025
Acción de juego entre Bolivia y Colombia femenina en la Liga de Naciones de la Conmebol.
Acción de juego entre Bolivia y Colombia femenina en la Liga de Naciones de la Conmebol.
