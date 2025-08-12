Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / “Atlético Nacional, eliminado en Copa Libertadores por Sao Paulo”: osada predicción brasileña

“Atlético Nacional, eliminado en Copa Libertadores por Sao Paulo”: osada predicción brasileña

Un importante diario del país de la samba publicó antes de la confrontación entre ambos equipos que los ‘verdolagas’ no superarán la fase de octavos de final.