“Atlético Nacional, eliminado en Copa Libertadores por Sao Paulo”: osada predicción brasileña

Atlético Nacional enfrentará al Sao Paulo de Brasil en una de las series más atractivas de la segunda ronda de la Copa Libertadores 2025, llave con duelo de ida el martes 12 de agosto en Medellín y vuelta el martes 19 del mismo mes en suelo paulista.

Y aunque en esta instancia todo empieza desde cero, el diario deportivo Lance, uno de los más reconocidos de Brasil, se atrevió a decir cómo sería el desarrollo del torneo continental de ahora en adelante.

En ese sentido, la publicación elaboró el cuadro de competencia hasta la final basándose en preguntas hechas a un programa de “inteligencia artificial”, como lo indicó el propio medio.

Lo particular es que en esa predicción hay campeón y semifinalistas brasileños, pues todos los clubes de ese país se muestran avanzando en cada fase.

Bajo esa luz, no se le dan esperanzas de triunfo a Nacional, que es el único representante que tiene Colombia en el certamen.



Atlético Nacional, eliminado vs. Sao Paulo, según predicción brasileña

De acuerdo con el periódico en cuestión, los ‘verdolagas’ se despedirán en octavos de final de la Copa Libertadores, así como todos los elencos que no sean del país de la samba.

Acá, el camino diseñado por la inteligencia artificial del diario Lancet hasta la final:

⦁ Octavos de final

- Sao Paulo elimina a Atlético Nacional

- Botafogo elimina a Liga de Quito

- River Plate elimina a Libertad

- Palmeiras elimina a Universitario

- Fortaleza elimina a Vélez Sarsfield

- Peñarol elimina a Racing

- Estudiantes de La Plata elimina a Cerro Porteño

- Flamengo elimina a Internacional

⦁ Cuartos de final

- Sao Paulo elimina a Botafogo

- Palmeiras elimina a River Plate

- Fortaleza elimina a Peñarol -

Flamengo elimina a Estudiantes de La Plata

⦁ Semifinales

- Palmeiras elimina a Sao Paulo

- Flamengo elimina a Fortaleza

⦁ Final

- Palmeiras vence a Flamengo