América de Cali y Atlético Nacional protagonizan el partido más atractivo de la jornada dominical en la Liga BetPlay II-2025. Luego de quedar eliminados en la Copa Sudamericana y la Libertadores, respetivamente, ahora 'verdolagas' y 'diablos rojos' le apuestan todo al campeonato local.

El rojo de la capital del Valle del Cauca llega con más urgencia que su rival, ya que sólo suma cuatro puntos en cinco partidos disputados y se ubica en los últimos lugares de la tabla general. Por el lado del 'rey de copas' la situación es un poco diferente: doce unidades en siete compromisos jugados.

América vs. Nacional: hora y dónde ver EN VIVO el partidazo por la Liga BetPlay II-2025

Así las cosas, este vibrante compromiso entre 'escarlatas' y 'verdolagas' que es válido por la octava jornada del presente campeonato de nuestro país se podrá ver EN VIVO este domingo 24 de agosto por la señal que transmite el fútbol profesional colombiano, a partir de las 6:20 de la tarde. Se disputará en el Pascual Guerrero.

América de Cali en partido de la Copa Sudamericana 2025. AFP

Igualmente, lo podrá seguir vía ONLINE en este portal: www.golcaracol.com en un minuto a minuto completamente actualizado, además de las jugadas virales, los golazos, crónica del partido, las reacciones de los protagonistas y la tabla de posiciones.



El 'verdolaga' tendrá bajas importantes

Los dirigidos por Javier Gandolfi llegan a enfrentar al América tras ser eliminados de la Copa Libertadores en los penaltis a manos de Sao Paulo. El DT argentino convocó a un total de 21 futbolistas, entre los que se encuentran Marino Hinestroza, Alfredo Morelos y David Ospina; no obstante, tendrá tres bajas esenciales: César Haydar, quien presentó una lesión muscular en el bíceps femoral derecho y la misma lo tendrá fuera de las canchas por 15 semanas.

Tampoco estará Dairon Asprilla y Juan Bauza, que es baja por fatiga muscular en los isquiotibiales.

Alfredo Morelos celebra en Atlético Nacional vs Sao Paulo - Foto: AFP