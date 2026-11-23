Gimnasia y Esgrima de La Plata venció 4-2 a Newell’s este lunes en los octavos de final de la Liga de Argentina, con participación del arquero colombiano Harlen 'Chipi Chipi' Castillo, quien fue titular en el equipo local, y fue expulsado tras el pitazo final.

El guardameta de nuestro país, quien viene siendo figura en el balompié internacional, tuvo un provocación haciendo juegos con el balón, que no cayó bien en los futbolistas del cuadro de Rosario, quienes no se lo perdonaron y fueron a buscar al terminar el duelo.

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En medio de una trifulca, empujones y más, Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo vio la tarjeta roja y será una baja sensible para la siguiente ronda del campeonato argentino, en el que está dando de qué hablar Gimnasia y Esgrima de La Plata.

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En los videos de la transmisión se puede ver al arquero de Newell’s bastante enojado observando al colombiano, quien fue expulsado, en medio de la confusión. “Chipi Chipi Castillo fue expulsado en el final del juego por Nicolás Ramírez y no podrá atajar en los cuartos de final. Nelson Insfrán será su reemplazante”, informó el periodista Nicolás Bozza.



Acá los videos de la expulsión de 'Chipi Chipi' Castillo y trifulca en Gimnasia vs Newell's:

¿HUBO ROJA A CASTILLO? Atención a este momento en el final del triunfo 4-2 de Gimnasia a Newell's en El Bosque por los octavos del #TorneoClausura.



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ATENCIÓN A LA MIRADA DE ARIAS A CASTILLO: picante momento entre los arqueros en El Bosque en los conflictos luego de la victoria 4-2 de Newell's a Gimnasia.



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