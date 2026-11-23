En Bayern Múnich las lesiones están afectando el armado de la titular para el técnico Vincent Kompany. Recientemente se conoció de la operación y la larga baja, de alrededor de tres a cuatro meses de su goleador, el Balón de Oro, Harry Kane, por lo que no hay más opciones, ya que otro jugador que podría ocupar ese lugar podría ser Ismael Sibari, quien también está de baja. Ahí es donde apareció el nombre de Luis Díaz como el 'salvavidas' para el cuadro bávaro.

A pesar de que no ha vuelto a las canchas, el guajiro está cerca de estar de nuevo en el terreno de juego con la camiseta del elenco de Baviera en los próximos días, y ya le tienen un nuevo rol para que tome la batuta en el ataque, ante la ausencia de varias figuras.

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En 'CBS Sports Golazo' informaron en las últimas horas que "poner a Luis Díaz arriba en ausencia de Harry Kane e Ismael Saibari es una idea que se ha planteado, y es la más prometedora", por lo que 'Lucho' aparecería como delantero centro, algo que en Europa recuerdan que ya "lo ha hecho con éxito para el Liverpool y puede jugar en esa posición. Al menos hasta Navidad, eso probablemente será la opción preferida del Bayern Múnich".

Luis Díaz es una de las grandes figuras del Bayern Múnich. Foto: AFP

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Con ese panorama, ya sea este miércoles por Champions League contra el Lille, o el fin de semana frente al Hamburgo, por Bundesliga, cuando vuelva a las canchas tras una ausencia de un mes, tendrá que poner de su parte para asumir una nueva responsabilidad, ante la ausencia de fácilmente la máxima estrella del equipo: Harry Kane.



'Lucho' ya sabe lo que es jugador como falso '9', y lo supo hacer de gran manera en su última temporada en el Liverpool, cuando era dirigido por Arne Slot, y su compañero Darwin Núñez no pasaba por un buen momento. En esa posición se destacó, marcó goles y no tuvo inconvenientes para adaptarse a ese rol.

Luis Díaz viene de sufrir una lesión de "rotura fibrilar en los isquiotibiales (parte posterior del muslo izquierdo)" el 21 de octubre de 2026 frente al Arsenal, de Inglaterra, que lo tuvo alejado por varias semanas, no solo con el Bayern Múnich, sino también en la fecha FIFA de partidos preparatorios de la Selección Colombia.