Millonarios afrontará este martes su compromiso frente a Atlético Bucaramanga con tres ausencias importantes en su plantilla. El conjunto embajador confirmó la situación médica de Juan Guillermo Cuadrado, David Mackalister Silva y Daniel Ruiz, quienes atraviesan diferentes etapas de recuperación y no estarían disponibles para este encuentro. La baja más sensible es la de Cuadrado, una de las principales figuras del equipo bogotano, quien sufrió una molestia muscular después del partido frente a Deportivo Cali.

El experimentado futbolista presenta una sobrecarga de los isquiotibiales de su pierna izquierda. Así lo confirmó Millonarios en su comunicado médico: “El jugador Juan Guillermo Cuadrado presenta una sobrecarga de los isquiotibiales de su pierna izquierda. Una vez finalizado el partido frente a Deportivo Cali, inició su proceso de manejo médico y recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución”. De esta manera, el club no estableció un tiempo específico para su regreso a las canchas.

Juan Guillermo Cuadrado en acción con Millonarios Colprensa

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El 'Panita' no fue el único futbolista que terminó afectado después del debut de Millonarios en la primera fecha, cuando empató 0-0 frente al Deportivo Cali. David Mackalister Silva también sufrió una lesión durante ese compromiso y ahora es otra de las bajas que tendrá el equipo para enfrentar al Bucaramanga. Sobre su situación, el club informó: "sufrió un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla derecha durante el partido de este fin de semana y ya se encuentra realizando trabajos de recuperación. Su incapacidad también estará sujeta a evolución”.

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La tercera ausencia corresponde a Daniel Ruiz, quien todavía no ha podido regresar a la competencia y continúa trabajando para superar sus problemas físicos. El mediocampista se encuentra en la etapa final de su recuperación, aunque todavía realiza actividades diferenciadas. “Daniel Ruiz se encuentra en la etapa final de su recuperación, adelantando trabajos diferenciados de campo”, precisó Millonarios en su reporte médico.



🩺Ⓜ️ Actualidad médica: Millonarios FC.



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Así las cosas, el conjunto embajador tendrá que afrontar su compromiso contra Atlético Bucaramanga sin tres futbolistas importantes. La evolución de Cuadrado y Silva será determinante para conocer cuándo podrán regresar, mientras Ruiz continúa avanzando en su proceso para volver a estar a disposición del cuerpo técnico.

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El partido de Millonarios frente a Bucaramanga está programado para este martes a las 6:20 p.m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, donde se sabrá si habrá el primer ganador del grupo B de cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II, ya que en la primera jornada hubo dos empates.