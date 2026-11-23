La Selección Colombia Sub-17 llegó al Mundial de la categoría como el vigente campeón de Sudamérica, por lo que la expectativa es alta para el equipo dirigido por Fredy Hurtado, que quiere ahora trasladar ese éxito a nivel internacional.

Y el combinado nacional comenzó de buena manera su participación en el certamen orbital que se juega por estos días en Doha, Qatar, venciendo 1-2 a Japón en una trabajada victoria que se logró en los minutos finales.

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Ahora, el próximo reto es Honduras, este martes, y el técnico Fredy Hurtado en charla con Gol Caracol no dudó en referirse a lo que será esta presentación en la Copa del Mundo Sub-17. "Nosotros hemos tenido la fortuna de que estos chicos de la Selección Colombia Sub-17 ya están en el fútbol profesional, han vivido cosas como lo son el hecho de competir descansar y jugar en cuestión de pocos días. Ellos están adaptados a eso, en muchas oportunidades descansamos un solo día", declaró de entrada.

La Selección Colombia Sub-17 juega este martes contra Honduras en el Mundial de Qatar. Foto: AFP

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Seguido a eso, el técnico de la 'tricolor' pre juvenil aseguró que "ya hicimos la recuperación, se hizo el plan de partido y acá estamos. Todo eso nos llena mucho, estamos preparados para circunstancias que se den en el juego y estar listos de un plan de juego de un partido a otro".



De hecho, Fredu Hurtado dejó claro que los futbolistas ya saben cómo se disputan este tipo de torneos, como pasó en el Sudamericano que ganaron, en el que se juega seguido, y se debe estar listo rápidamente. "En Selección Colombia Sub-17 los jugadores saben que esto es competir, descansar y volver a jugar", puntualizó.

Ya sobre el rival de este martes en la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial Sub-17, detalló que "de Honduras hay que decir que ellos tienen jugadores de buen pie, con volantes que tienen clara la idea, también pisan el área contraria, con jugadores técnicos, rápidos, que son fuertes el en duelo uno contra uno. Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer".

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Colombia vs Honduras EN VIVO, hora y dónde ver el partido del Mundial Sub-17

Este martes 24 de noviembre la Selección Colombia Sub-17 dirigida por Fredy Hurtado se medirá con Honduras, que perdió en su primera salida, 2-0 a manos de Serbia. En caso de que la 'tricolor' gane clasificará a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

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El duelo frente el cuadro de Centroamérica será a las 10:30 a.m. (hora colombiana), en la chanca 8 del centro Aspire, en Qatar. La transmisión se podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com y el YouTube Gol Caracol.