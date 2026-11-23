La Selección Colombia de talla baja se pronunció oficialmente sobre los lamentables hechos de violencia que se presentaron durante el partido frente a Marruecos, correspondiente al Mundial de Fútbol de Talla Baja. A través de un comunicado, el combinado nacional rechazó lo sucedido en el encuentro, explicó que uno de sus deportistas terminó lesionado y ofreció disculpas por los acontecimientos que empañaron el compromiso internacional.

De acuerdo con el pronunciamiento de la delegación colombiana, durante el desarrollo del partido se produjo un altercado que involucró a futbolistas de ambos seleccionados. Según la versión entregada por Colombia, los jugadores del equipo rival iniciaron acciones de agresión física contra integrantes del combinado nacional. Ante esta situación, algunos deportistas colombianos reaccionaron en defensa propia, en medio de un momento que terminó saliéndose de control. Al respecto, la institución manifestó: “Durante el desarrollo del partido se presentó un altercado en el que, según lo ocurrido en el terreno de juego, jugadores de la selección rival iniciaron acciones de agresión física contra integrantes de nuestro equipo”.

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Las consecuencias del enfrentamiento también dejaron novedades médicas para el conjunto colombiano. La delegación confirmó que uno de sus deportistas recibió un golpe en la cabeza, situación que le produjo un hematoma y obligó a realizarle una valoración médica. Según el comunicado, el jugador presentó “una incapacidad inicial de tres días”, aunque no se reveló su identidad ni se entregaron mayores detalles sobre su evolución.

SE PUDRIÓ TODO en el partido entre Marruecos 🇲🇦 y Colombia 🇨🇴, por el Mundial de Talla Baja.



Tuvo que intervenir la policía. pic.twitter.com/mxnogBrcN8 — En Una Baldosa (@enunabaldosa) November 23, 2026

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Frente a lo ocurrido, la Selección Colombia de Fútbol de Talla Baja expresó su rechazo a cualquier manifestación de violencia dentro y fuera de los escenarios deportivos. Además, recordó la importancia de representar al país con respeto y promover valores como la integración, el compañerismo y el juego limpio. “El fútbol debe ser un espacio de respeto, integración, compañerismo y juego limpio”, señaló la institución.



Asimismo, la delegación ofreció disculpas a los colombianos, los medios de comunicación, los organizadores del campeonato y las personas que presenciaron el episodio. También aclaró que su intención en Marruecos nunca fue protagonizar enfrentamientos, sino competir y representar al país de la mejor manera. “Viajamos con la ilusión de competir, representar nuestra bandera y dejar en alto el nombre de Colombia”, explicó.

Pelea entre marroquíes y colombianos en el Mundial Talla Baja Fotos: Transmisión de YouTube de FIFTB

Finalmente, el comunicado contó con el respaldo y la ratificación del presidente de la Selección Colombia de Fútbol de Talla Baja, Alexis Calvo Sarmiento, quien manifestó su solidaridad con el deportista afectado y anunció que solicitará a los organismos correspondientes revisar lo sucedido para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades pertinentes.

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La institución cerró su pronunciamiento con un mensaje contundente sobre sus principios: “La camiseta de Colombia se defiende con orgullo, pero nuestros valores siempre estarán por encima de cualquier resultado”.