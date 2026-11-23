El futuro de Johan Rojas en el fútbol brasileño tomó un rumbo definitivo. El mediocampista de nuestro país no continuará jugando con Vasco da Gama y ya recibió autorización para regresar a Colombia, luego de que la institución decidiera no contar con sus servicios para los últimos compromisos de la temporada 2026. Así lo informó 'Globo Esporte', medio que entregó detalles sobre la situación del futbolista y las razones que llevaron al club carioca a tomar esta determinación.

Según reportó el portal brasileño citado, el cuadro de Río de Janeiro anunció este lunes que el jugador fue liberado para atender asuntos personales en el país. Además, teniendo en cuenta que su préstamo finalizará al término de la temporada, el equipo decidió no contar con él para las dos jornadas que restan del Brasileirao. De esta manera, Rojas cerró anticipadamente su participación con el conjunto de Río de Janeiro.

Publicidad

Uno de los aspectos determinantes para su salida tiene que ver con la decisión de no ejecutar la opción de compra que figuraba en su contrato. Se conoció que el valor establecido para adquirir sus derechos deportivos era de aproximadamente cuatro millones de euros, cifra que la institución brasileña no está dispuesta a desembolsar. Por eso, el colombiano deberá regresar al Monterrey de México, club dueño de sus derechos.

Johan Rojas, extremo colombiano que milita en Vasco da Gama. X de @VascodaGama

Publicidad

La publicación también explicó cómo cambió el panorama del mediocampista durante su paso por Vasco. Rojas llegó a comienzos de 2026 como una alternativa para Philippe Coutinho, pero después de la salida del brasileño adquirió mayor protagonismo y responsabilidad en el funcionamiento ofensivo. Incluso, heredó la camiseta número 10 y llegó a consolidarse como titular durante algunos momentos del campeonato.



Sin embargo, su situación cambió considerablemente en la segunda mitad del año. En Brasil recordaron que el colombiano perdió protagonismo con la llegada de Pedro Emanuel, entrenador que encontró otras alternativas para la zona medular. Según el medio, el comportamiento de Rojas sin balón "no encajaba en el perfil de mediocampistas" que buscaba el director técnico.

Las cifras reflejan esa pérdida de protagonismo: durante el primer semestre disputó 26 encuentros, mientras que en la segunda mitad del año solamente participó en siete. Su última aparición fue el 19 de septiembre, en la goleada 5-0 frente a Coritiba. Desde entonces, dejó de ser convocado habitualmente, incluso cuando había disponibilidad de cupos para futbolistas extranjeros.

Publicidad

Así termina la experiencia de Johan Rojas en Vasco da Gama, donde llegó con la expectativa de convertirse en una pieza importante, pero no consiguió mantener la regularidad necesaria para asegurar su continuidad de cara a 2027. Allí quedarán Andrés Gómez, Marino Hinestroza, y aún no se sabe qué pasará con el defensor central Carlos Cuesta.