Tras un semestre convulsionado en el que pasaron de celebrar el bicampeonato de la Liga BetPlay a quedar fuera de los cuadrangulares en el torneo del segundo semestre de 2026 -situación que desembocó en la destitución de Sebastián Viera-, Junior de Barranquilla dio inicio a una nueva etapa de la mano del uruguayo Jorge Bava.

En su acto de presentación oficial como director técnico del conjunto tiburón, el estratega charrúa dejó claras sus intenciones de devolverle la competitividad al plantel, alineándose con el gusto histórico de la hinchada barranquillera y proyectando una reestructuración profunda en la plantilla.

Publicidad

Bava marcó desde el primer minuto el sello táctico que buscará imprimirle al equipo, haciendo énfasis en la propuesta ofensiva y en el ritmo de juego que requiere la plaza.

Publicidad

"Me siento mucho más identificado con un fútbol dinámico, de jugar, de tener situaciones de gol e ir hacia adelante. Eso no quita que haya que defenderse también, pero me gusta la idiosincrasia de esta parte del país", expresó en el contacto con los periodistas en la capital del Atlántico.



Consciente de las falencias futbolísticas que provocaron la eliminación prematura en el torneo local, el nuevo entrenador reconoció que el equipo necesitará caras nuevas para encarar los desafíos de la próxima temporada.

"Es difícil hablar de un número de jugadores, pero hay que reforzar todas las líneas del equipo. Vamos a trabajar para lograr tener un buen equipo. Estamos trabajando con el presidente para lograrlo", agregó el antiguo timonel de Santa Fe, Cerro Porteño y Léon de México.

Publicidad

El estratega uruguayo también tuvo palabras para el escenario donde oficiará como local y el compromiso que asume frente a la afición rojiblanca, que busca dar vuelta a la página tras el reciente trago amargo.

"Tener un estadio de primer nivel como el Metropolitano nos motiva. Nosotros vamos a trabajar para estar a la altura y hacer disfrutar al hincha cada 15 días acá en casa", resaltó.

Jorge Bava, nuevo técnico del Junior de Barranquilla AFP

Publicidad

Para finalizar, el extécnico campeón con Liverpool de Uruguay y de paso por el fútbol mexicano remarcó la magnitud de la institución a la que llega y la ambición con la que afronta esta oportunidad en el fútbol colombiano. "Hoy estoy en un gigante de América y quiero firmar un capítulo nuevo en mi carrera", complementó, denotando el orgullo que significa sentarse en el banquillo de los 'tiburones'.

De esa manera, Jorge Bava inicia la reconstrucción de un Junior que busca dejar atrás la irregularidad del certamen anterior y volver a pelear por los primeros lugares del FPC.