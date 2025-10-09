Colombiano, con números de otro 'planeta' en el fútbol mexicano; ¡no es James Rodríguez!

Los nuestros siguen dando de qué hablar en el fútbol internacional; ahora, Óscar Estupiñán es el hombre sensación, dejando en alto el nombre de Colombia en territorio ‘manito’.

Y es que, diferente a lo que se pueda llegar a pensar, por encima del mismo James Rodríguez, Kevin Mier o Camilo Vargas, el que mejores registros tiene en la Liga MX es otro personaje; se trata de Estupiñán.

Solo basta revisar las estadísticas de ‘Wyscout’, donde colocan al caleño con uno de los mejores colombianos con paso por el fútbol mexicano; no por nada, el delantero de 28 años es el cuarto jugador con más valor de mercado, según Transfermarkt, en toda la historia de Juárez FC; esto, con cinco millones de euros.

Óscar Estupiñán, delantero colombiano al servicio de Juárez @oscar.estupinan19/Instagram

Además, en menos de dos años de haber arribado al balompié ‘manito’, Óscar logró escribir su nombre en las páginas doradas del club, convirtiéndose oficialmente en el tercer máximo goleador en la historia de Juárez FC con 16 goles en tan sólo 33 partidos. Sumado a eso, parcialmente en el segundo jugador con mejor promedio de goles hasta el momento (0,44 goles/partido).



Pero la cosa no queda ahí, pues las estadísticas no paran con Estupiñán, quien llegó a México para ‘romperla’: “Óscar es el jugador en toda la historia de Juárez en el Torneo Apertura con mejor promedio de goles (0,6), además de ser el máximo goleador histórico de Juárez en el torneo Apertura (12 goles; está a 5 goles de ser el máximo goleador histórico) y también en la Leagues Cup (2 goles / 0,67 por partido)”, detallaron las estadísticas de ‘Wyscout’.



¿Con qué otras estadísticas destaca Óscar Estupiñán?

Así como lo revelan los datos, Estupiñán también es el máximo goleador de Juárez en el Apertura (5 goles, promedio de 0,63 g/p), y el cuarto máximo goleador general del Torneo Apertura en México.

Publicidad

Respecto a la fase Apertura, Óscar es el segundo jugador que más goles decisivos ha metido (2 goles); además, el 33,3% de los goles de Juárez en Liga son de Estupiñán (siendo el tercero con mayor % de toda la liga).

Óscar Estupiñán, delantero de Juárez FC. Juárez FC.

Desde que llegó a Juárez, Óscar ha marcado el 37% goles del equipo (16 goles de 43 anotados del equipo). Además, contando la asistencia que ha dado, su contribución a los goles del equipo desde que llegó ascendería al 39,5%, quedando como uno de los futbolistas más influyentes y trascendentales de su equipo.

