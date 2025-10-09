Partido de Eliminatoria al Mundial 2026, cancelado porque "una selección se negó a viajar"

El partido de clasificación para el Mundial 2026 entre Malaui y Guinea Ecuatorial, programado para este jueves 9 de octubre, fue cancelado después de que el seleccionado ecuatoguineano se negara a tomar un vuelo chárter hacia Lilongüe en protesta por las condiciones de viaje.

La selección de Guinea Ecuatorial "decidió no viajar" a Malaui el miércoles para disputar este partido, según una carta del secretario general de la Feguifut consultada por la AFP.

Juan Antonio Nguema Meñe Abeso, secretario general de la Feguifut, señaló en una carta que "problemas con el vuelo chárter" que debía trasladar a la selección provocaron el contratiempo.

Aunque, según precisó, "los inconvenientes se resolvieron a las 18h00 locales", los jugadores finalmente se negaron a viajar.



En un comunicado publicado el miércoles por la noche en la cuenta de Instagram del Nzalang (El Rayo), los jugadores advirtieron que "viajar en estas condiciones a pocas horas del partido pone en grave riesgo nuestra salud física".

Imagen de referencia del trofeo del Mundial de fútbol AFP

La selección de Guinea Ecuatorial criticó la "mala organización de la Feguifut" y la "falta de información clara" sobre su salida, apenas 24 horas antes del inicio del partido.

El jueves por la noche, los jugadores permanecían en su hotel, según informó un periodista de la AFP en el lugar.

La FIFA confirmó en su sitio web que el partido fue "cancelado", sin detallar el impacto en la clasificación del Grupo H. Guinea Ecuatorial ocupa el quinto puesto con 10 puntos, mientras que Malaui es cuarto con la misma puntuación.