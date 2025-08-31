Colombiano dejó a Lionel Messi con las ganas; 'paliza' 3-0 a Inter Miami, en final de Leagues Cup

Este domingo el Seattle Sunders, liderado por el colombiano Yéimar Gómez, venció 3-0 a un Inter Miami, que contó con la presencia de Lionel Messi, Luis Súazrez y 'compañía'.

Osaze De Rosario, al minuto 26, el salvadoreño Alex Roldán, al 84, y Paul Rothrock, al 89, hicieron los goles para la coronación del equipo dirigido por Brian Schmetzer.

Como campeón de la Leagues Cup, el Seattle Sounders consiguió un pase directo a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026; también participará en este torneo, pero lo hará desde la primera ronda.

Para el Seattle Sounders esta Leagues Cup es el segundo título internacional de su historia. El anterior fue la Liga de Campeones de la Concacaf en 2022.

