Colombiano dejó a Lionel Messi con las ganas; 'paliza' 3-0 a Inter Miami, en final de Leagues Cup

Colombiano dejó a Lionel Messi con las ganas; 'paliza' 3-0 a Inter Miami, en final de Leagues Cup

Mientras el astro argentino se lamenta, el 'cafetero' Yéimar Gómez festeja el título de Leagues Cup con Seattle Sunders, tras vencer a Inter Miami 3-0 en la final de Leagues Cup.

Inter Miami perdió la final de la Leagues Cup, por 3-0 contra Seattle Sunders.
Foto: Getty Images.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 31, 2025 09:13 p. m.