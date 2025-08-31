América es centro de 'memes', burlas y más por derrota; hasta Alcaldía se les burló

Este domingo, el América de Cali nuevamente volvió a sufrir una derrota en el fútbol colombiano, en su visita a Alianza FC, en Valledupar.

Y es que, a pesar de haber sido dominador y dueño de las mejores opciones de la primera parte, para los ‘escarlatas’ la situación cambió en el complemento, cuando, pese a todos los intentos de anotar, los locales aprovecharon un contrataque para sellar el que fue el 0-1 final del partido.

Evidentemente, en las redes sociales las reaccione son se hicieron esperar, con varios cibernautas aprovechando el mal momento de América para aprovecharse y reírse del equipo rojo.

Mientras unos le recalcaron a los vallecaucanos que son penúltimos en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, otros aprovecharon para burlarse especialmente de la derrota, que pone en duda la continuidad de Diego Raimondi como entrenador del equipo ‘escarlata’.

Lo único que sí es cierto es que, en su bache futbolístico de este segundo semestre, los usuarios en las redes sociales no dejaron pasar por alto esta oportunidad para reírse, ‘cargarle’ y caerle con todo al equipo caleño.

Incluso, hasta la cuenta oficial de la Alcaldía de Valledupar se burló de América, citando en su 'X' que "Alianza mandó al 'diablo' pa' la casa".

Vea los mejores 'memes' de la jornada:

¡Alianza mandó al diablo pa’ la casa!



Triunfazo de @AlianzaFc_ofic en el Armando Maestre, 1-0 sobre @AmericadeCali.



Con el aliento del pueblo, los locales sacaron tres puntos en casa y suman ya 12 en la tabla de posiciones. pic.twitter.com/LyKNElWzTW — Alcaldía de Valledupar (@AlcaldiaVpar) August 31, 2025

Son un EX CLUB 🤣😂🤣pic.twitter.com/niGxdPppv4 — Sharkgyy (@Poncho1924) August 31, 2025

Saludos de la cima 🅱️ pic.twitter.com/ZnK8KsCRN7 — JFPI (@INN0MBR4BL3) August 31, 2025

Uno que está jugando espectacular en Colombia es el América de Cali. Son un desastre. 🇨🇴 pic.twitter.com/Ji9X0pon9j — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) September 1, 2025

Como comenzó Murillo // como va pic.twitter.com/1qmuCaxKBp — BELZEBUTH (@_BELZEBUTH___) August 31, 2025