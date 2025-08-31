Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América es centro de 'memes', burlas y más por derrota; hasta Alcaldía se les burló

América es centro de 'memes', burlas y más por derrota; hasta Alcaldía se les burló

El cuadro 'escarlata' no pasa por su mejor momento y en las redes sociales no lo perdonaron la nueva derrota por Liga; ahora contra el Valledupar FC, que los deja penúltimos.

América de Cali en partido de la Copa Sudamericana 2025.
América de Cali en partido de la Copa Sudamericana 2025.
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 31, 2025 08:12 p. m.