Hincha falleció en clásico Colo Colo vs. Universidad de Chile, tras caer desde una tribuna

Este domingo sucedió lamentable hecho en el fútbol chileno, luego de que un aficionado falleciera accidentalmente, durante el Colo Colo vs. Universidad de Chile.

Hinchada de Colo Colo en duelo frente a Universidad de Chile.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 31, 2025 07:49 p. m.
Editado por: Gol Caracol