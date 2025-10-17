Independiente Medellín imparable en la Liga BetPlay II-2025; derrotó 3-1 a Fortaleza

Este viernes 17 de octubre, por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2025, Independiente Medellín se vio las caras con Fortaleza en el estadio Atanasio Girardot, donde el ‘rojo de la montaña’ se impuso 3-1 con goles de Francisco Fydriszewski, Bryan León y Francisco Chaverra. Por el conjunto visitante descontó Andrés Arroyo.

Apenas a los dos minutos de juego, Andrés Arroyo abrió el marcador para los ‘amix’, tras aprovechar un pase de Andrés Ricaurte y definir con pierna derecha desde el centro del área.

A los 13 minutos, el propio Arroyo volvió a marcar, pero su gol fue anulado por posición adelantada.

El conjunto capitalino mantuvo la iniciativa durante los primeros minutos, pero Independiente Medellín fue ganando terreno y logró el empate sobre los 24 minutos, gracias a Francisco Fydriszewski, quien con un remate de zurda igualó el marcador. La acción fue revisada por el VAR antes de ser convalidada.



El primer tiempo concluyó con el marcador igualado.

Medellín vs. Fortaleza, por la fecha 16 de la Liga BetPlay Colprensa

En la parte complementaria, Medellín dio vuelta al resultado con una gran jugada individual de Bryan León, que dejó en el camino a un defensor y al arquero de Fortaleza para definir con pierna izquierda y poner el 2-1 a los 55 minutos.

A los 62 llegó otro golazo, esta vez obra de Francisco Chaverra, quien sacó un potente remate cruzado de zurda para vencer la resistencia de Cristian Santander.

Tras el tercer tanto, el ‘poderoso de la montaña’ controló el partido y estuvo cerca de ampliar la diferencia en varias ocasiones, pero el guardameta visitante evitó una goleada.

Con este resultado, los dirigidos por Alejandro Restrepo clasificaron a los cuadrangulares semifinales de la liga y asumen temporalmente el liderato del campeonato con 30 puntos, los mismos que Bucaramanga, que jugará el martes 21 de octubre frente a Millonarios en el estadio El Campín.

Ficha técnica

Independiente Medellín: Washington Agurre; Daniel Londoño, José Ortiz, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra, Halam Loboa, Baldomero Perlaza (Alex Serna), Esneyder Mena; Jarlan Barrera (Jader Valencia), Francisco Fydriszewski (Mender García), Bryan León (Léider Berrío).

Técnico: Alejandro Restrepo

Fortaleza: Cristian Santander; Jonathan Marulanda, Luis Escorcia (Cristian Mosquera), Jhon Balanta, Sebastián Velandia, Yesid Díaz, Sebastián Ramírez; Andrés Arroyo, Andrés Ricaurte (Ronaldo Pájaro), Jhon Velásquez (Santiago Cuero); Jhonier Salas (Santiago Córdoba).

Técnico: Sebastián Oliveros

Goles: Andrés Arroyo (2’), Francisco Fydriszewski (24’), Bryan León (55’) y Francisco Chaverra (63’).

Estadio Atanasio Girardot.