NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Independiente Medellín imparable en la Liga BetPlay II-2025; derrotó 3-1 a Fortaleza

Independiente Medellín imparable en la Liga BetPlay II-2025; derrotó 3-1 a Fortaleza

El ‘poderoso de la montaña’ remó contra la corriente y se impuso a los ‘amix’, resultado que lo clasifica a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025, a cuatro fechas del final del ‘todos contra todos’.

Por: Javier García
Actualizado: 17 de oct, 2025
Medellín vs. Fortaleza, por la fecha 16 de la Liga BetPlay ll-2025
Medellín vs. Fortaleza, por la fecha 16 de la Liga BetPlay ll-2025
