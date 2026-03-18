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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cómo quedó la tabla de goleadores de Champions League y de qué van Luis Díaz y Luis Javier Suárez

Cómo quedó la tabla de goleadores de Champions League y de qué van Luis Díaz y Luis Javier Suárez

Los dos futbolistas colombianos siguen activos en los cuartos de final de la Champions League y sus goles han sido importantes para el Bayern Múnich y el Sporting, respectivamente.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich Champions League
Luis Díaz en acción con el Bayern Múnich en Champions League - Foto:
AFP

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