Cómo quedó la tabla de goleadores de Champions League y de qué van Luis Díaz y Luis Javier Suárez

El Bayern Múnich cerró la eliminatoria de los octavos de final de la Champions League con un triunfo ante la Atalanta (4-1) para avanzar a la siguiente ronda con un global de 10-2.

El atacante colombiano Luis Díaz firmó un tanto y una asistencia, hilando su tercer partido en la competición europea interviniendo directa o indirectamente en al menos un gol.



Tabla de goleadores de Champions League, tras los octavos de final:

13 goles: Mbappé (Real Madrid)

10 goles: Gordon (Newcastle), Kane (Bayern Munich)

8 goles: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Haaland (Manchester City)



7 goles: Kvaratskhelia (PSG), Osimhen (Galatasaray)

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6 goles: Andrade (Qarabag), Barnes (Newcastle), Hauge (Bodo/Glimt), Ishak (Lech Poznan), Fermín López (FC Barcelona), Martinelli (Arsenal), Varga (Ferencvaros), Vitinha (PSG), Waarst Høgh (Bodoe/Glimt)

5 goles: Balogun (Mónaco), Durán (Qarabag), Guruzeta (Athletic Bilbao), Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa), Rashford (FC Barcelona), Sørloth (Atlético Madrid), Szoboszlai (Liverpool), Vinícius Jr (Real Madrid), Yamal (FC Barcelona)

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4 goles: Luis Díaz (Bayern Múnich)

Luis Díaz fue figura con Bayern Múnich en la Champions League contra Atalanta. Getty

Lucho se hizo presente en el área rival al poco de iniciarse la segunda mitad (56') con un pase filtrado para que Lennart Karl pusiera el 3-0 parcial en el marcador.

A 20 minutos del final (70'), el guajiro puso el 4-0 en el electrónico con un sombrerito por encima de Marco Sportiello. El colombiano sumó su cuarta anotación en la presente campaña europea y llegó a 22 goles y 18 asistencias en 38 partidos disputados con la camiseta del Bayern Múnich.

Luis Díaz repitió como titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

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Por la Atalanta gozó de minutos el centrocampista brasileño Ederson, quien fue titular y disputó 57 minutos antes de salir de cambio.

El Bayern Munich se medirá al Real Madrid en los cuartos de final del campeonato.

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Las víctimas de Luis Díaz en la presente temporada de la Champions League han sido el Brujas, el Atalanta, y el París Saint Germain a quien le marcó por duplicado, en aquel recordado encuentro en el que le dio la victoria 2-1 a los bávaros, pero se fue expulsado por una dura patada contra Achraf Hakimi.