Vea el golazo de Luis Díaz, en el PSG vs. Bayern Múnich, por la Champions League; ¡una obra de arte!

Este martes, el PSG y Bayern Múnich se enfrentaron en el Parque de los Príncipes, por el duelo correspondiente a la semifinal de ida, en la Chanpions League.

Y evidentemente, cuando las 'papas más quemaban', no podía faltar Luis Díaz, quien, con un golazo, apareció para acortar distancias en el marcador y dejar a los 'bávaros' muy cerca de rescatar el empate en tierras parisinas.