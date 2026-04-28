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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el golazo de Luis Díaz, en el PSG vs. Bayern Múnich, por la Champions League; ¡una obra de arte!

Vea el golazo de Luis Díaz, en el PSG vs. Bayern Múnich, por la Champions League; ¡una obra de arte!

El colombiano anotó un auténtico golazo, que pone 5-4 el encuentro y con amplias posibilidades al cuadro 'bávaro', de cara al último tramo del duelo en el Parque de los Príncipes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Luis Díaz ha tenido una gran temporada con Bayern Múnich.
Luis Díaz ha tenido una gran temporada con Bayern Múnich.
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