Comparan a Neymar con Luis Díaz; "es nuestra joyita de la Selección Colombia, tomó la rienda"

La Selección Colombia quiere ser protagonista del Mundial de 2026 luego de la ausencia en Catar 2022 y los ocho años de espera. El director técnico Néstor Lorenzo tendrá la compleja tarea de convocar un plantel con sus mejores jugadores para hacerle frente a Uzbekistán, Portugal y el ganador de repechaje entre Jamaica, Nueva Caldeonia y RD Congo. Desde ya, son varios los análisis que hacen sobre la 'tricolor', con especial énfasis en sus fichas más fuertes. Este lunes, una voz autorizada comparó a Luis Díaz con Neymar.

Se trata de Teófilo Gutiérrez, quien fue figura en las más reciente victoria 2-1 de Junior en su visita a Millonarios. El delantero, que anotó gol y dio asistencia en El Campín, habló en 'ESPN' sobre el combinado nacional de cara a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

'Teo' sorprendió y puso al guajiro en la misma escalada de un astro brasileño que también quiere ganar su primer mundial. "Veo a la selección en un nivel extraordinario, de los jugadores, de Luis Díaz tomando las riendas, es el jugador más TOP que tenemos, con una capacidad enorme para encarar, hacerse dueño del partido, manejar los tiempos, buscar el arco. Lucho es desequilibrante y muy ambicioso. No lo había visto después de Neymar a un jugador con esas características, con un hambre tremenda. Hay que cuidarlo, es la joyita de nosotros, tenemos ese plus", declaró el nacido en La Chinita.

Eso sí, Gutiérrez Roncancio dejó en claro que son varios futbolistas los que pueden marcar la diferencia y tuvo un apartado especial para James Rodríguez. "Todos los jugadores están en muy buen nivel, esperemos que el '10' ya pueda tener equipo. Es el capitán, Dios permita que pueda levantar la copa, se la merece, así como muchos jugadores que tuvieron mundiales y les fue esquivo. Ojalá el '10' pueda traer la copa o llevarnos a la final. Hay que mimarlo y todo tirar para el mismo lado. Tenemos todos los condimentos", concluyó.



Lo cierto es que tanto Díaz como Rodríguez son los llamados a comandar el barco de la Selección Colombia en la cita orbital de este año.

