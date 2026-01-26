Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Comparan a Neymar con Luis Díaz; "es nuestra joyita de la Selección Colombia, tomó la rienda"

Comparan a Neymar con Luis Díaz; "es nuestra joyita de la Selección Colombia, tomó la rienda"

El nivel de Luis Díaz en Bayern Múnich, en el que tiene registros impresionantes, es motivo de análisis y de elogio entre figuras que dejaron historia en Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de ene, 2026
Comparta en:
Neymar y Luis Díaz en la Copa América de 2021.
Neymar y Luis Díaz en la Copa América de 2021.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad