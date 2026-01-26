Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Partidos de la fecha 3 de Liga Betplay 2026; Millonarios y Hernán Torres, por la salvación a Pasto

Partidos de la fecha 3 de Liga Betplay 2026; Millonarios y Hernán Torres, por la salvación a Pasto

En Gol Caracol repasamos cómo se jugará la tercera jornada del fútbol profesional colombiano, la cual será trascendental en medio de la crisis que enfrenta Millonarios.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de ene, 2026
Comparta en:
Hernán Torres, director técnico de Millonarios.
Hernán Torres, director técnico de Millonarios.
X de @MillosFCoficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad