Partidos de la fecha 3 de Liga Betplay 2026; Millonarios y Hernán Torres, por la salvación a Pasto

El calendario del 2026 está más apretado de lo habitual y todo por cuenta del Mundial que llevará a cabo a mitad de año en Estados Unidos, Canadá y México. Por eso, la Dimayor tuvo que tomar cartas en el asunto para crear un fixture de la Liga BetPlay I que cumpliera con los tiempres prestablecido por la FIFA. Por eso, este martes arranca la tercera fecha, la cual supone un desafío especial para Millonarios, que no ha ganado en dos fechas, y ya muchos apuntan hacia el DT Hernán Torres.

Las emociones comenzarán con el clásico del nororiente del país con un Cúcuta Deportivo recibiendo al Atlético Bucaramanga. Los motilones quieren sumar sus primeros puntos mientras que los 'leopardos' están invictos con cuatro puntos. Más tarde, Fortaleza y Llaneros se verán las caras en el estadio Metropolitano de Techo y Medellín y Tolima protagonizarán otro de los duelos atractivos de la jornada. El poderoso no sabe lo que es ganar y Alejando Restrepo genera dudas entre los hinchas.

El miércoles 28 de enero, las acciones continuarán con un Alianza FC vs. Boyacá Chicó que puede ser clave por la tabla del descenso. En el siguiente turno, Santa Fe buscará su primer triunfo antes un Deportivo Pereira que espera poder contar con todo su plantel, en caso de que si pueda solucionar los inconvenientes que tiene con la FIFA. Por último, Millonarios visitará al Deportivo Pasto con la misión de ganar, sumar sus primero tres puntos y calmar el tenso ambiente alrededor del equipo que clama por la salida del DT Hernán Torres.

Millonarios vs. Junior - Fecha 2 Liga BetPlay I-2026. COLPRENSA.

Las acciones culminarán el jueves 29 de enero. Águilas Doradas se enfrentará a un Deportivo Cali que llega con el ánimo arriba, tras vencer 3-1 al Medellín y con sus refuerzos anotando y figurando. Luego, Jaguares e Internacional de Bogotá tendrán un duelo directo por el descenso y el telón se cerrará con América vs. Once Caldas, otro vibrante juego de esta fecha 3.



El partido entre Junior y Nacional hasta el momento se encuentra aplazado y no tiene fecha designada.



Así se jugará la fecha 3 de la Liga BetPlay I-2026

Martes 27 de enero

Cúcuta vs. Bucaramanga | Hora: 4:00 p.m | Estadio: General Santander

Fortaleza vs. Llaneros | Hora: 6:10 p.m | Estadio: Metropolitano de Techo

Medellín vs. Tolima | Hora: 8:20 p.m | Estadio: Atanasio Girardot



Miércoles 28 de enero

Alianza FC vs. Boyacá Chicó | Hora: 4:10 p.m | Estadio: Armando Maestre

Santa Fe vs. Deportivo Pereira | Hora: 6:30 p.m | Estadio: El Campín

Pasto vs. Millonarios | Hora: 8:30 p.m | Estadio: Libertad



Jueves 29 de enero

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali | Hora: 4:00 p.m | Estadio: A confirmar

Jaguares vs. Internacional Bogotá | Hora: 6:10 p.m | Estadio: Jaraguay

América vs. Once Caldas | Hora: 8:20 p.m | Estadio: Pascual Guerrero



Por confirmar

Junior vs. Nacional | Día: A Definir | Hora: A definir | Estadio: A definir