Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Primera 'baja' de la Selección de Argentina para el Mundial de 2026: fue campeón en Catar 2022

Primera 'baja' de la Selección de Argentina para el Mundial de 2026: fue campeón en Catar 2022

El jugador fue operado de una grave lesión en las últimas horas y quedó descartado para disputar la Copa del Mundo con la 'Albiceleste'.

Por: EFE
Actualizado: 26 de ene, 2026
Comparta en:
Selección Argentina, campeona del mundo en Catar 2022.
Selección Argentina, campeona del mundo en Catar 2022.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad