Carlos Andrés Gómez impactó a todos en Vasco da Gama; "es explosivo, antes lo desaprovecharon"

Si bien el Brasileirao todavía no ha comenzado, los campeonatos estaduales ya están en marcha y Vasco da Gama viene siendo protagonista del Torneo Carioca. En la cuarta fecha, el club de Río de Janerio superó 3-0 al Boavista, con un golazo de Carlos Andrés Gómez y dos asistencias de Johan Rojas.

Luego del gran partido que tuvieron, el entrenador Fernando Diniz habló en rueda de prensa y destacó la labor del extremo que llegó proveniente del Stade Rennes a mitad del año pasado. "Goméz es un jugador un poco como Rayan, que está reconociendo el papel que tiene. Tuvo una carrera poco aprovechada, y ahora puede hacer cosas que no hizo cuando llegó aquí. Tiene mucho talento, mucha explosividad. Además de ser decisivo, logró ganar un poco más de confianza al ser un jugador que juega en otros sectores del campo, no solo en las bandas", reseñó.

Carlos Gómez celebrando su gol en Boavista vs. Vasco da Gama. Vasco da Gama.

El futbolista surgido en Millonarios es el llamado a brillar en el ataque del Gigante de la Colina luego de la salida del delantero Pablo Vegetti a Cerro Porteño y de la inminente transferencia de Rayan al Bournemouth. Y con buenas actuaciones, ha recogido elogios y comentarios positivos al interior del Vasco y también en los medios de comunicación.



Otro colombiano que destacó sobre los demás fue Johan Rojas, quien se fajó con dos asistencias. Diniz dejó en claro que es muy polivalente. "Puede que sea una de las posibilidades (Rojas como centrocampista), pero también juega en el lateral, especialmente en el lado izquierdo. Una de las posibilidades que tiene para jugar es la forma en que juega hoy", analizó sobre el ex Necaxa.

Publicidad

En esta oportunidad, Carlos Cuesta no fue de la partida, pero la prensa sí consultó por el colombiano que ha generado sensación en los últimos día: Marino Hinestroza.

Diniz habló si estará disponible para el estreno en la Serie A. "Es una posibilidad, pero no sé cómo son. No entrenaban. Tienes que firmar y ninguno de los dos firmó. Cosas burocráticas. Los exámenes médicos de Brenner están bien. Hinestroza hizo las pruebas hoy. Quizá podamos tenerlos, pero también podemos no tenerlos. Evaluaremos esto. Primero la parte burocrática y luego su estado general", reveló.