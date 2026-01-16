Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con Dávinson Sánchez se 'despacharon' en Turquía; leyenda de Galatasaray le tiró con todo

Con Dávinson Sánchez se 'despacharon' en Turquía; leyenda de Galatasaray le tiró con todo

Al central colombiano lo critican fuertemente en territorio turco, debido a sus recientes actuaciones con Galatasaray, donde, según el concepto de una leyenda, no le ha ido bien.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 16 de ene, 2026
Comparta en:
Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray, de Turquía.
Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray, de Turquía.
Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad