Con Dávinson Sánchez se 'despacharon' en Turquía; leyenda de Galatasaray le tiró con todo

La reciente final perdida contra Fenerbahce por la Superliga de Turquía, todavía hace eco en el entorno de Galatasaray, donde una de las leyendas del club se refirió a la actualidad del equipo, enfatizando en que necesita recambio para varias posiciones dentro del terreno de juego.

Pero eso no fue todo, pues también Hasan Gökhan Şaş, quien es considerado como uno de los principales ídolos del cuadro de Estambul; también se refirió al presente futbolístico del colombiano Dávinson Sánchez, a quien le dio bastante ‘palo’ en sus declaraciones.

Y es que, criticándolo por la falta de liderazgo y sincronización en la parte de atrás, la leyenda de Galatasaray se ‘despachó’ en contra del ‘cafetero’, quien es foco en el fútbol turco, hoy por hoy.

Dávinson Sánchez, defensor colombiano que milita en Galatasaray. Instagram oficial del Galatasaray

“Dávinson Sánchez nunca está en situaciones de uno contra uno; el rival siempre lo supera. No es duro, no es un líder; él necesita ser un líder desde atrás. Siempre se juega con centrales líderes”, dijo Hasan Gökhan Şaş en el YouTube de ‘SporON TV’, donde se ‘destapó’ por el hoy de Galatasary.



No obstante, la leyenda del cuadro turco envió contundente mensaje a las directivas, casi que pidiendo, no solo un reemplazo para Dávinson, sino que también para varios dentro de la nómina: “Compra. Compra jugadores. Compra un central, un líbero, un 8, un extremo, un delantero; simplemente compra”.



¿Cómo va Galatasaray en la Liga de Turquía?

El conjunto de Estambul actualmente es líder parcial del rentado local, con un total de 42 unidades en 17 partidos disputados.

Por su parte, el Fenerbahce, quien es su escolta más cercano en la tabla de posiciones, está a tres unidades de distancia, del conjunto de Dávinson Sánchez.

Además, y como dato no menor, es importante resaltar que Galtadsaray también tiene mejor cantidad de goles a favor, con +27 tantos; por su parte, el cuadro de Jhon Jáder Durán tiene dos menos a comparación de dicha cifra.