Hora y TV para ver en vivo la final de la Copa Africana y el partido por tercer puesto

La Copa Africana de Naciones baja el telón con el encuentro por el tercer lugar, entre Egipto y Nigeria, y con el enfrentamiento por el título, entre Senegal y Marruecos.

La confrontación por la medalla de bronce será el sábado 17 de enero en el estadio Mohamed V, de Casablanca, mientas que el compromiso por el título se efectuará un día después, el domingo 18, en el estadio Moulay Abdellah, de Rabat.

Al primer duelo, Egipto llega con el delantero Mohamed Salah como su máxima figura, pues lleva 4 anotaciones en la competición y sueña con el premio a máximo artillero, tabla que comenda el marroquí Brahim Díaz, con 5 conquistas.

Nigeria, por su parte, presentará a su estrella Ademola Lookman como principal carta, ya que hasta el momento acumula 3 anotaciones y 3 asistencias, ítem en el que es el mejor del evento.



Entre tanto, la final tendrá a ambas escuadras luchando por su segundo título. Marruecos, que carga con cierto favoritismo por ser local, consiguió su único trofeo en 1976, mientras que Senegal lo hizo 2021.

Publicidad

Los 2 finalistas arriban en condición de invictos y con sólidas defensas si se tiene en cuenta que los marroquíes solo han recibido un gol, en tanto que los senegaleses han encajado 2. Ambos cotejos se podrán ver en directo por televisión en Colombia.



Hora y TV para la final y el partido por tercer puesto de la Copa Africana

El enfrentamiento por el tercer lugar, entre Egipto y Nigeria, será el sábado 17 de enero a las 11:00 de la mañana, hora colombiana. A su vez, la final entre Marruecos y Senegal será el domingo 18 de enero también a las 2:00 p. m. Estas confrontaciones irán en vivo por televisión a través de Win.

Datos de los partidos:

⦁ Tercer puesto: Egipto vs. Nigeria

Fecha: sábado 17 de enero

Hora: 11:00 a. m. (de Colombia)

TV: Win Estadio: Mohamed V, de Casablanca.

⦁ Final: Marruecos vs. Senegal

Fecha: domingo 18 de enero

Hora: 2:00 p. m. (de Colombia)

TV: Win Estadio: Moulay Abdellah, de Rabat.