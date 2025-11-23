Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con Jhon Durán como titular, el Fenerbahce logró remontada en la liga de Turquía; victoria 5-2

Con Jhon Durán como titular, el Fenerbahce logró remontada en la liga de Turquía; victoria 5-2

Este domingo, el Fenerbahce consiguió un trabajado triunfo 5-2 en su visita al Rizespor por la Superliga turca. Jhon Durán estuvo desde el inicio y tuvo un buen rendimiento, con asistencia incluida.

Por: EFE
Actualizado: 23 de nov, 2025
Fenerbahce venció 5-2 al Rizespor
Fenerbahce venció 5-2 al Rizespor
Foto: X/@Fenerbahce

