Con Jhon Durán como titular, el Fenerbahce logró remontada en la liga de Turquía; victoria 5-2

Un doblete y una asistencia del español Marco Asensio alargó la victoriosa racha del Fenerbahce, que ganó a domicilio al Rizespor (2-5) y aceleró la persecución al líder de la Liga de Turquía, el Galatasaray, en la decimotercera jornada.

El español fue clave para la remontada en el Çaykur Didi Stadyumu de Rize ante un rival que jugó con diez futbolista desde el minuto 63 por la doble amarilla de Qazim Laci.

A partir de ese momento, con el marcador igualado a dos tantos, no hubo color y la superioridad del combinado del italiano Domenico Tedesco fue evidente.



El Rizespor alcanzó el descanso con dos goles de ventaja. En el minuto 6 el gambiano Ali Sowe abrió la cuenta a pase del inglés Jesuran Rak Sakyi y al cuarto de hora Qazim Laci hizo el segundo.

Todo cambió tras el intermedio. El Fenerbahce despertó liderado por Asensio, que acortó distancias en el 55. Un tiro de Fred dio en el cuerpo del meta Yahia Fofana y luego en el palo. El exjugador del Real Madrid recogió el rechace y marcó.

En-Nesyri, autor del cuarto gol del Fenerbahce Foto: X/@Fenerbahce

El empate llegó tres minutos después, firmado por el brasileño Talisca tras recibir un balón de Dorgeles Nene. Y después llegó el momento clave, cuando Laci vio la segunda amarilla y dejó el campo y a su equipo con diez jugadores.

La superioridad visitante fue evidente. Marco Asensio, en el minuto 65, hizo el tercero, a pase del colombiano Jhon Durán, con un tiro desde fuera del área que botó delante del meta y se introdujo en la portería por una escuadra.

Después, el marroquí Youssef En Nesyri hizo el cuarto y en el minuto 88, Archie Brown el quinto con asistencia de Asensio.

El Fenerbahce, que sumó su quinta victoria seguida, sigue a un punto del líder, el Galatasaray, a quien enfrentará en la próxima jornada de la Superliga de Turquía.