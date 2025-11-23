Portugal vs. Brasil: hora y dónde ver EN VIVO por TV la semifinal del Mundial Sub-17

El Mundial Sub-17 de Catar celebrará las semifinales Austria-Italia y Brasil-Portugal este lunes, en la búsqueda de un nuevo rey en la categoría, que históricamente domina Nigeria, con un total de cinco títulos, uno más que la 'canarinha'.

En esta edición, en la que se conmemora el 40 aniversario del Mundial Sub-17 tras su primera edición en China en 1985, las jóvenes promesas buscan entrar en la historia de este prestigioso torneo, que en su día sirvió de escaparate a futbolistas de élite como el español Cesc Fábregas, el alemán Toni Kroos o el inglés Phil Foden.

Este histórico campeonato, que se inició con 48 selecciones, ha dejado a Italia, Austria, Portugal y Brasil al borde de la final, en una oportunidad de oro para los combinados europeos, que parten con desventaja en el palmarés frente a selecciones de otras federaciones, tales como Nigeria, cinco títulos; Ghana, dos; Brasil, cuatro; o México, con dos.

Brasil vs. Portugal protagonizarán una de las semifinales del Mundial Sub-17. Fotos: X de @fifaworldcup_es

Portugal reta a Brasil

Portugal sueña con su primer título de la categoría, en una edición en la que ha ido de menos a más. Después de perder frente a Japón y pasar como segundo del Grupo B, el conjunto luso doblegó a Bélgica, México y Suiza, por ese orden, en la fase del 'ko'.



Con Cabral como máximo artillero, la selección portuguesa cuenta también con las aportaciones de otras piezas como Mateus Mide o José Neto, ambos con 4 dianas, siendo una de las más goleadoras del campeonato con un total de 22 goles.



Así llega la 'canarinha'

Su rival será Brasil, que accedió a las eliminatorias como líder del Grupo H con 7 puntos, los mismos que Zambia. En dieciseisavos ante Paraguay y en cuartos contra Francia, la 'canarinha' pasó al vencer en la tanda de penaltis, desenlace que parecía llevar también su enfrentamiento de cuartos de final frente a Marruecos, pero que resolvió su delantero Dell en el último minuto del tiempo reglamentario para conseguir el pase a semifinales.

Publicidad

El '9', conocido como el 'Haaland do Sertão' (El Haaland del desierto) se ha erguido como uno de los referentes del equipo con un total de 5 goles. La selección sudamericana no podrá contar con el central Luis Eduardo, uno de sus pilares defensivos, sancionado por acumulación de amarillas.



Portugal vs. Brasil: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del Mundial Sub-17

Día: lunes 24 de noviembre

Partido: semifinal del Mundial Sub-17

Hora: 11:00 de la mañana (hora de Colombia)

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu

ONLINE: www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol