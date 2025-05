Cristiano Ronaldo, otro que se querría ir de Al Nassr; ¿hizo bien Jhon Jáder Durán?

Cristiano Ronaldo sacrificó la gloria deportiva a cambio de recibir enormes cantidades de dinero en Al Nassr de Arabia. Sin embargo, ya se habría cansado de la situación de su club y estaría contemplando abandonar la institución.

De hecho, no es el único referente del plantel que quiere tomar otro rumbo, pues el primero en decir que no pretende continuar fue Aymeric Laporte , defensa nacido en Francia y nacionalizado español.

Al parecer, las estrellas de la nómina no se sienten a gusto en un elenco que no irá al Mundial de Clubes, que no ganó la Champions de Asia, que dejó escapar el título en Arabia y que no clasificará a la próxima Champions .

Es decir, los nombres de peso del grupo de futbolistas no estarían dispuestos a no pelear por nada internacionalmente y verse limitados a solo tener acción a nivel local.

Este panorama, incluso habría contribuido para que jugadores como el colombiano Luis Díaz, estrella del Liverpool de Inglaterra, hubiera rechazado una primera y jugosa oferta hecha por él.

Lo que no se sabe es si se tratará de un efecto dominó al que se sumen más futbolistas que no pretendan continuar defendiendo el escudo de la escuadra amarilla y azul de Riad.

Cristiano Ronaldo también querría salir de Al Nassr

Así se supo el miércoles 14 de mayo de 2015, cuando el diario saudí Al-Yaum indicó que el lusitano de 40 años de edad “vive en estado de enfado ante la incógnita oficial de su futuro en el club”.

Y añadió que el experimentado delantero, que no hizo parte del último partido por determinación técnica, “no está del todo convencido de renovar con Al Nassr” y que puso algunas condiciones para permanecer en Medio Oriente.

Su vínculo se acaba a mitad de año, cuando quedaría en libertad para ir a otro destino en el que los retos deportivos y las posibilidades de triunfo sean mayores.

Incluso, se dice que equipos que irán al Mundial de Clubes de 2025 lo querrían como refuerzo, algo que hasta el momento no ha pasado de ser versiones de prensa.

¿Jhon Jáder Durán hizo bien firmando con Al Nassr?

Pese a que el interés del delantero colombiano fue netamente económico cuando le dio el sí al elenco saudí, pues está ganando 20 millones de euros al año, surge la duda sobre si deportivamente hizo lo correcto.

Frente al inconformismo de las figuras del plantel, a lo que se suma la inminente partida del senegalés Sadio Mané, Jhon Jáder Durán debe decidir qué hacer con su futuro para que su carrera no se estanque prematuramente.

De hecho, el propio Al Nassr manifestó que el ‘cafetero’ está en lista de salida para una posible transferencia, lo que ayudaría que el antioqueño busque nuevos aires, si es que así lo considera.