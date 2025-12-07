Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Crystal Palace sueña con la Champions League; logró valioso triunfo, sin Daniel Muñoz

Crystal Palace sueña con la Champions League; logró valioso triunfo, sin Daniel Muñoz

Sin Daniel Muñoz, pero con Jefferson Lerma durante 25 minutos, Crystal Palace ganó y ascendió a la cuarta posición de la Premier League, dando un paso importante.

Por: EFE
Actualizado: 7 de dic, 2025
Comparta en:
Crystal Palace venció 2-1 a Fulham en la Premier League
Crystal Palace venció 2-1 a Fulham en la Premier League
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad