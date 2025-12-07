Crystal Palace sueña con la Champions League; logró valioso triunfo, sin Daniel Muñoz

El Crystal Palace derrotó al Fulham en uno de los tantos derbis de Londres y se aúpa a la cuarta posición de la tabla (1-2). Los 'Eagles', sin Daniel Muñoz, lesionado en la rodilla, pero con Yeremy Pino de titular, superaron a los 'cottagers' en un entretenido partido en el oeste de Londres.

Los de Oliver Glasner abrieron el marcador a los veinte minutos en una buena combinación en la frontal del área, donde Adam Wharton, la perla del fútbol inglés, conectó con Eddie Nketiah, que con un control orientado se abrió hueco y definió al segundo toque con la diestra.

El gol del inglés dio la razón a Glasner que admitió en la previa del partido que la ausencia del colombiano Muñoz les obligaba a jugar con un doblete punta para paliar la falta de un futbolista tan ofensivo como el lateral.

El Fulham empató antes del descanso gracias a una gran pared entre el mexicano Raúl Jiménez y Harvey Wilson, que batió a Dean Henderson con un bonito disparo con el exterior.



Los de Marco Silva creyeron darle la vuelta al marcador tras el paso por vestuarios cuando Emile Smith Rowe empujó a la red un cabezazo al palo de Alex Iwobi, pero el VAR revisó la jugada y encontró un fuera de juego en la construcción de la jugada de Samuel Chukwueze.

Jefferson Lerma, en el partido entre Fulham y Crystal Palace Foto: AFP

Publicidad

El Palace, que estuvo a punto de ganar el partido con un remate de Christantus Uche que blocó Bernd Leno, se llevó la victoria en uno de los dos córners que siguieron a esa jugada. Marc Guéhi, el central que se irá el próximo verano cuando acabe contrato, apareció en el primer palo para cabecear la victoria y los tres puntos que se marchan al sur de Londres.

El sorprendente Palace marcha cuarto en la tabla de la Premier League con 26 puntos, uno más que el Chelsea, que pinchó contra el Bournemouth, y cuatro por detrás del Aston Villa. El Fulham se queda en tierra de nadie, decimoquinto con 17 unidades, cuatro por delante del descenso.