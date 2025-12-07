Técnico colombiano, optimista con la Selección Ecuador, tras el sorteo del Mundial 2026

El seleccionador de Ecuador en Alemania 2006, el colombiano Luis Fernando Suárez, aseguró este viernes, tras conocer los rivales que tendrá su exequipo en el Mundial 2026, que Ecuador "será un rival difícil para todos" y posibilidades de llegar a octavos de final.

"El grupo E es difícil para Ecuador, pero creo también que va a ser difícil para cualquiera, para Alemania, Costa de Marfil o Curazao. Será complicado tener que enfrentar a Ecuador y eso es lo más importante", dijo Suárez tras el sorteo de los Grupos en Estados Unidos.

El técnico colombiano que llevó a Ecuador a octavos de final en el Mundial de Alemania, aseguró a través de la radio ecuatoriana 'KCH' que "Ecuador puede ser protagonista porque tiene jugadores para hacerlo y un equipo para poderlo lograrlo".

Suárez hizo gala del conocimiento actual del juego de Ecuador, dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, pues aseveró que "deberá pensar (en) quedar mínimo en el segundo puesto, porque desde hace tiempo viene trabajando de forma seria y se refleja con sus últimas actuaciones".



El técnico colombiano añadió que Ecuador tiene equipo para alcanzar muy buenos resultados, "para meterse entre los 16 mejores" del próximo Mundial.

Luis Fernando Suárez, en su etapa como técnico de Ecuador Foto: AFP

Añadió que cada técnico que estuvo al frente de la selección ecuatoriana contribuyó con una puntada para tejer su crecimiento, desde el mismo montenegrino Dusan Draskovic.

Recordemos que 'la tri' quedó encuadrada en el grupo E de la Copa del Mundo, con las selecciones de Alemania, Curazao y Costa de Marfil. Su debut será en el Philadelphia Stadium el 14 de junio frente a los marfileños, luego enfrentará al conjunto centroamericano en el Kansas City Stadium el 20 del mismo mes, y cerrará el 25 contra 'los teutones' en el New York New Jersey Stadium.