Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Técnico colombiano, optimista con la Selección Ecuador, tras el sorteo del Mundial 2026

Técnico colombiano, optimista con la Selección Ecuador, tras el sorteo del Mundial 2026

Un entrenador 'cafetero', que dirigió a la Selección Ecuador hace años, habló de cómo ve a los dirigidos por Sebastián Beccacece, tras el sorteo del Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 7 de dic, 2025
Comparta en:
Jugadores de la Selección Ecuador, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas
Jugadores de la Selección Ecuador, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad