Mateo García ya muestra ambición con Millonarios; "era un sueño; quiero dejar huella"

Millonarios le dio regalo de día de velitas a su hinchada. Este domingo, el club confirmó a través de sus redes sociales la llegada de Mateo García, volante proveniente de Once Caldas, que venía de ser una de las figuras de su equipo a lo largo del año.

Luego de estampar su firma en el contrato, el jugador bogotano dio sus primeras declaraciones tras ponerse la camiseta azul. "La verdad mucha felicidad por volver al club donde iniciamos este proceso, donde arrancaron las divisiones menores. Esto era un sueño y la verdad estoy muy feliz con esta oportunidad", inició diciendo sobre sus orígenes en su nuevo equipo.

Después, habló acerca del significado que tiene para él jugar en el club capitalino, "aparte de la felicidad, sé la responsabilidad y sé el compromiso que significa vestir esta camiseta, defender lo que es como institución Millonarios. Entonces, sé que el compromiso va a ser inmenso y esperamos estar a la altura de lo que significa portar esta camiseta".

El mediocampista de 28 años se refirió a lo que le puede aportar al equipo en una zona que fue muy criticada por los hinchas, al no haber jugadores de mucha experiencia allí. "Amor, mucho sacrificio. Efectivamente, quiero dejar huella. Eso requiere ganar títulos, que es lo que esta institución necesita y es a lo que debemos estar acostumbrados".



🎙️Ⓜ️ "Aparte de la felicidad, sé la responsabilidad, sé del compromiso de vestir esta camiseta" Mateo García. pic.twitter.com/2TGRbNSd3a — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 7, 2025

Finalmente, García le envió un mensaje a la afición 'embajadora', mencionando que confíen en la plantilla que está formando la dirigencia del equipo. "Yo creo que sobra decir que nos apoyen porque uno evidencia semestre tras semestre el acompañamiento que tiene la gente. Es que crean en este grupo, en este grupo que se está conformando, que es un grupo que quiere ganar, un grupo que quiere lograr cosas importantes y a eso hemos venido", concluyó.

El exOnce Caldas se convirtió en la segunda contratación de Millonarios, tras la llegada hace unas semanas de Carlos Darwin Quintero, que venía del Deportivo Pereira. El equipo de Hernán Torres buscará seguirse armando de buena manera para lavarse la cara del mal semestre 2025-II que tuvo, que no le permitió avanzar al menos a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, además de quedar eliminado prematuramente de la Copa. El próximo año el azul tendrá participación en la Copa Sudamericana, por lo que, a Quintero y García, le intentarán sumar otros futbolistas que le permitan tener un buen desempeño en el torneo internacional.