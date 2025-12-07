Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Mateo García ya muestra ambición con Millonarios; "era un sueño; quiero dejar huella"

Mateo García ya muestra ambición con Millonarios; "era un sueño; quiero dejar huella"

El nuevo fichaje de Millonarios, Mateo García, dio sus primeras declaraciones como jugador 'azul' tras confirmarse la noticia de su llegada para el 2026.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 7 de dic, 2025
Comparta en:
Mateo García, nuevo jugador de Millonarios
Mateo García, nuevo jugador de Millonarios
Foto: X/@MillosFCoficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad