Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo contó su mayor miedo para el Mundial 2026: "eso es lo que más me preocupa"

Néstor Lorenzo contó su mayor miedo para el Mundial 2026: "eso es lo que más me preocupa"

A pesar de que aún faltan varios meses para que inicie la cita orbital, en Estados Unidos, México y Canadá, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló.

Por: AFP
Actualizado: 7 de dic, 2025
Comparta en:
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en un partido preparatorio para el Mundial 2026
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en un partido preparatorio para el Mundial 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad