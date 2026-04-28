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Gol Caracol  / Deyverson lo volvió a hacer; acusó un golpe del árbitro en Lanús vs Liga de Quito

Deyverson lo volvió a hacer; acusó un golpe del árbitro en Lanús vs Liga de Quito

Recordando lo que había ocurrido con Néstor Pitana, años atrás, cuando vestía la camiseta de Palmeiras, Deyverson volvió a tener un cruce con un juez central.

Por: EFE
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Deyverson, jugador brasileño de Liga de Quito, acusó un golpe del árbitro en el partido contra Lanús por la Copa Libertadores
Deyverson, jugador brasileño de Liga de Quito, acusó un golpe del árbitro en el partido contra Lanús por la Copa Libertadores
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