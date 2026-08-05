Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich y dónde ver EN VIVO POR TV

Tras una temporada llena de títulos e importantes actuaciones en el plano local e internacional; Bayern Múnich nuevamente se prepara para volver a la acción, de la mano del colombiano Luis Díaz.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz y por dónde ver EN VIVO EN TV?

Este viernes 7 de agosto, el cuadro 'bávaro' volverá a la acción enfrentando al siempre difícil Aston Villa de Inglaterra; esto, correspondiente a uno de los duelos de pretemporada, por la gira asiática que actualmente se encuntra haciendo el equipo alemán.

El encuentro, que está estipulado iniciar a las 7:00 a.m. (hora colombiana), tendrá la transmisión de Claro Sports. Además de eso, en www.golcaracol.com estará todo el seguimiento de 'Luchito' y 'compañía'.



Luis Díaz con la Selección Colombia - Foto: AFP

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¿Cómo le fue a Bayern Múnich la temporada pasada?

El Bayern Múnich cerró la temporada pasada con los títulos de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa. Por otra parte, en la UEFA Champions League el equipo ‘bávaro’ alcanzó las semifinales, misma instancia en la que terminó su participación.

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Cabe destacar que el club alemán conquistó la Bundesliga con cuatro jornadas de anticipación y sumó un nuevo triplete de títulos nacionales.

Luis Díaz disputó su primera temporada con Bayern, como uno de los futbolistas con mayor continuidad en la plantilla dirigida por Vincent Kompany. El colombiano marcó en la Franz Beckenbauer Supercup, aportó una asistencia en la final de la DFB-Pokal y su gol frente al Union Berlín fue elegido por los aficionados como el mejor del equipo de Múnich en la campaña.

¿Cómo le fue a Luis Díaz en su primera temporada con Bayern Múnich?

La temporada pasada, Luis Díaz disputó 51 partidos oficiales con el Bayern Múnich durante la temporada 2025/26. El extremo colombiano registró 26 goles y 23 asistencias entre todas las competiciones. En la Bundesliga aportó 15 anotaciones y 17 asistencias, mientras que en la UEFA Champions League convirtió seis goles. También marcó en la Supercopa de Alemania y en la DFB-Pokal.

Luis Díaz en partido con el Bayern Múnich - Foto: AFP

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El colombiano participó directamente en 49 goles del Bayern Múnich durante la campaña 2025/26. Sus registros se distribuyeron entre Bundesliga, DFB-Pokal, Supercopa de Alemania y UEFA Champions League. Además, integró la formación titular en la mayoría de los compromisos oficiales disputados por el conjunto bávaro.