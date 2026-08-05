Lamine Yamal la sigue pasando 'chévere' en Cartagena; recibió inesperado obsequio

La ciudad de Cartagena ha recibido por estos días a múltiples personalidades, siendo una de ellas el campeón del mundo con la Selección España: Lamine Yamal. La joven estrella de la 'roja' y del Barcelona está disfrutando unos merecidos días de vacaciones en la 'fantástica', paseando por el Centro Histórico y por varios sitios reconocidos; cada momento del 'crack' ha sido captado por las cámaras y viralizados en las redes sociales.

Lo cierto es que este miércoles 5 de agosto, el número '10' de la escuadra 'azulgrana' fue visto bajándose de una embarcación en el Muelle de la Bodeguita. Allí los fanáticos locales intentaron acercarse para tomarse una fotografía con él, en medio de un fuerte sistema de seguridad. Un hincha sí logró su cometido y hasta le entregó a Lamine una camiseta del Real Cartagena.

En los videos que circulan de la prensa bolivarense, se observa el preciso instante en que Nasraoui Ebana - que son los apellidos del jugador de la Selección España - , tiene puesta la casaca de Colombia, y fue allí mientras se bajaba del bote que en un creador de contenido le obsequió la indumentaria del 'aureviderde'. Lamine agradeció con el gesto de pulgar de 'todo ok' y se marchó en una camioneta.

