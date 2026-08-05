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Gol Caracol  / Lamine Yamal la sigue pasando 'chévere' en Cartagena; recibió inesperado obsequio

Lamine Yamal la sigue pasando 'chévere' en Cartagena; recibió inesperado obsequio

El campeón del mundo con la Selección España, Lamine Yamal, disfruta de unos días de vacaciones en Cartagena y cada movimiento suyo ha quedado captado en cámara. ¡Acá lo que pasó!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de ago, 2026
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Lamine Yamal, jugador de la Selección de España.
Lamine Yamal, jugador de la Selección de España.
Fotografías de: AFP

La ciudad de Cartagena ha recibido por estos días a múltiples personalidades, siendo una de ellas el campeón del mundo con la Selección España: Lamine Yamal. La joven estrella de la 'roja' y del Barcelona está disfrutando unos merecidos días de vacaciones en la 'fantástica', paseando por el Centro Histórico y por varios sitios reconocidos; cada momento del 'crack' ha sido captado por las cámaras y viralizados en las redes sociales.

Lo cierto es que este miércoles 5 de agosto, el número '10' de la escuadra 'azulgrana' fue visto bajándose de una embarcación en el Muelle de la Bodeguita. Allí los fanáticos locales intentaron acercarse para tomarse una fotografía con él, en medio de un fuerte sistema de seguridad. Un hincha sí logró su cometido y hasta le entregó a Lamine una camiseta del Real Cartagena.

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