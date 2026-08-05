Johan Mojica dice que lo suplantaron tras polémica viral; "sería incapaz de responder así"

El futbolista colombiano Johan Mojica se pronunció en sus redes sociales acerca de la polémica generada por una supuesta respuesta ofensiva a un usuario que lo criticó en la red social de Instagram.

A través de un video, el lateral aseguró que nunca escribió esos comentarios y denunció que alguien utilizó su fotografía de perfil para hacerse pasar por él, con el fin de difundir un mensaje que, según afirmó, no representa su forma de actuar.

Todo se originó luego de que Mojica compartiera una serie de fotografías de sus vacaciones, e inmediatamente, un usuario aprovechó para criticar su nivel en el campo de juego, que no sabía centrar balones; esto durante el Mundial 2026, certamen en donde la Selección Colombia quedó eliminada en los octavos de final, a manos de Suiza por la vía de los penaltis.



Johan Mojica, futbolista de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - Foto: AFP

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Esta opinión desató una serie de intercambios en la sección de los comentarios, y poco después, se hizo viral una supuesta respuesta del jugador de la 'tricolor', diciendo lo siguiente: "Está bien, quizás no sé centrar, pero sí sé hacer plata, cosa que usted no sabe hacer. Siga centrando bien, que yo sigo facturando".

Precisamente, ante esto, Johan Mojica habló de forma certera y sostuvo que "sería incapaz de responder a una persona así" y que sólo buscaban dañar su imagen con palabras que nunca difundió. Colgó un video en su perfil de Instagram explicando toda la situación.

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Acá lo que dijo Johan Mojica:

"Quise hacer este video para dar claridad absoluta con respecto a un comentario que anda rondando en los últimos días en las redes sociales, queriendo manchar mi nombre y mi reputación. Resulta que unos días antes de llegar a Mallorca coloqué unas fotos de mis vacaciones y uno de esos comentarios que tanto pone la gente, una persona llena de envidia, odio, sin Dios en su corazón, ha colocado que me dedique a saber centrar... no pasa nada. Lo que sí no voy a permitir es que se hagan pasar por mí, con un perfil falso creado y haya contestado a esa persona que dio su opinión en mi publicación diciendo de que puede que no sepa central, pero sí sé hacer dinero. Yo sería incapaz de responderle a una persona así, sé lo que cuesta hacer dinero; soy una persona íntegra. Quiero que se haga aclaración a ese tema; yo no he sido esa persona", se le escuchó decir al lateral de la Selección Colombia y del Mallorca.