"El jugador colombiano dice que anda reventado por dos fechas, eso no dice un ciclista o un tenista"

El Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) realizó un ranking de las ligas con mayor intensidad, más exigentes, en esta parte del globo terráqueo, siendo la Major League Soccer (MLS) la superior en este aspecto; lidera la clasificación. En el caso del fútbol colombiano ocupó el octavo lugar.

De acuerdo con el reporte publicado, éste cual analiza la velocidad alcanzada en desplazamientos realizados por encima de los 20 km/h durante los 90 minutos, donde el balompié de nuestro país suma 535m en promedio recorridos a dicha velocidad. A raíz de este informe, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron este miércoles con Hernando Arias, un estudioso de la preparación física y con amplia trayectoria en clubes de nuestro país como el Deportivo Cali.

En dicho programada radial, Arias explicó el por qué el FPC quedó en ese lugar del estudio por parte de la CIES, dejó unas reflexiones muy interesantes: "El peor deportista de alto rendimiento que nosotros tenemos es el futbolista. Cuando los entrenan muy fuertes y le exigen dos jornadas o algo, dicen: 'estamos reventados'; esos términos no lo usan el ciclista, el nadador o el tenista".

La Liga BetPlay II-2026 iniciará este viernes 24 de julio. Foto: Colprensa.

Acá las declaraciones:

- ¿Qué impacto tiene este tipo de datos en un campeonato?

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"Estas estadísticas reflejan lo que, digamos, en el fútbol moderno es importante que son desplazamientos de cada jugador, a velocidades superiores a 24km por hora. realmente, eso habría que hacerle una aálisis detallado. El fútbol colombiano ahí está muy atrás, de octavo, y está indicando que la intensidad de nuestro juego no es alta y por otro lado, si uno ve las cifras del continente americano, que en este caso es la MLS que encabeza el listado, está muy por debajo del campeonato del mundo. Habría que ver muchas situaciones, dónde se analizan esas velocidades.

- Este ranking da a entender qué fútbol colombiano es muy lento...

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"El primer impacto y la realidad que uno ve. Si uno dejó de ver el Mundial el día que terminó, y al otro día empezó un partido de la Liga, uno veía que se competían a unas velocidades muy inferiores; da risa. La verdad lentísimo, el fútbol colombiano.

- Esto tiene que ver con los terrenos de juego del FPC...

"Sí, tienen que ver mucho. Colombia (fútbol local) tienen un buen balón, también tendría que ver el balón, y la cancha sí incide, y lo otro, es el modelo de juego de los equipos. No se juega con alta intensidad. Yo que he tenido relación con deportistas de otros deportes, y lo digo, el peor deportista de alto rendimiento que nosotros tenemos es el futbolista. Cuando los entrenan muy fuertes y le exigen dos jornadas o algo, estamos reventados, esos términos no lo usan el ciclista, el nadador o el tenista; es un tema metodológico, se quejan mucho del entrenamiento, y los deportistas nuestros que viven de esa profesión, lo hacen casi que por medallas. Aquí hay dinero, inversiones y realmente nos dejan muy mal con respecto a los futbolistas de alto rendimiento".

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Pasto, por la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

¿Los futbolistas del fútbol colombiano no se preocupan por el alto rendimiento?

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"Yo he dicho que en nuestro medio, el futbolista que tiene talento lo consentimos mucho, le damos larga, y realmente, al que más hay que exigirle es al que tiene talento, hay que entrenarlo bien, porque puede desplegar una capacidad mayor, pero aquí el futbolista que dicen de gran condición, en fin, me comprometo ahí, juega caminando".

- Dato del Mundial de la Selección Colombia

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"Estuve analizando las métricas del Mundial, y en la primera ronda, el partido de Uzbekistán vs. Colombia es el partido que se jugó menos tiempo real, y Colombia, de los 24 partidos iniciales, el que menos distancia de velocidad corrió de los 48 equipos, está indicando que no es gratuito que no nos haya ido tan bien".