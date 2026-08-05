Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / La FIFA admite errores en la privatización del Mundial, pero advierte: "no toleraremos más ataques".

La FIFA admite errores en la privatización del Mundial, pero advierte: "no toleraremos más ataques".

La FIFA reconoció la existencia de fallos en su polémica propuesta de privatizar los derechos del Mundial; sin embargo, respondió con firmeza a los reproches y que no aceptará más campañas de desprestigio.

Por: EFE
Actualizado: 5 de ago, 2026
Comparta en:
Logo de la FIFA, el mayor ente del fútbol mundial.
Logo de la FIFA, el mayor ente del fútbol mundial.
Foto: AFP

La FIFA reconoció este miércoles, en una reunión celebrada en Rabat, que cometió errores en su proyecto fallido del FIFA Forward Enterprise (FFE), mediante el cual pretendía vender participaciones del Mundial a inversores privados, y advirtió de que no tolerará "ningún ataque" a su integridad y de que tomará todas "las medidas necesarias" para defender su reputación.

En un comunicado de prensa, el organismo explicó que el Consejo de la FIFA y las federaciones miembro no pretendían que se sintieran excluidas del proceso y admitió que éste "debería haberse gestionado de otra manera" y que también se cometieron errores "tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación".

Luis Díaz Bayern Múnich
Colombianos en el exterior

Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich y dónde ver EN VIVO POR TV

Acción de juego entre Millonarios y Pasto por la Liga BetPlay II-2026.
Gol Caracol

"El jugador colombiano dice que anda reventado por dos fechas, eso no dice un ciclista o un tenista"

Además, en una carta aparte dirigida al Consejo de la FIFA y a las federaciones miembro, se ofrecieron disculpas por estos errores "y se asumió el compromiso de garantizar que no se repitan", para lo que se llevará a cabo una revisión y se presentará un informe al Consejo de la FIFA en su próxima reunión.

Gianni Infantino; presidente de la FIFA
Gianni Infantino; presidente de la FIFA
Fotografía de: AFP

Publicidad

"Tras la retirada del proyecto, se acordó que la FIFA no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido proceso, y que adoptará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y reputación. Siempre se aprende de esta experiencia, y la FIFA seguirá mejorando sus procesos. (...) Si bien se cometieron errores, todo lo que se hizo se realizó en pleno cumplimiento del marco normativo de la FIFA", añade la nota.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el secretario general, Mattias Grafström, y miembros de su Junta Directiva asistieron a la reunión, en la que los debates se centraron "en la necesidad de mejorar los procesos tras la retirada de la propuesta FIFA Forward Enterprise".

Publicidad

Según la misma versión, el secretario general de la FIFA y los miembros de su Junta Directiva respaldaron a Infantino, quien por su parte reiteró su "pleno apoyo" a Mattias Grafström -crítico con el proyecto del FFE- y a la administración de la FIFA "por su labor necesaria y excepcional en la consecución de su visión". Todas las partes acordaron que los procesos, las comunicaciones y las interacciones entre ellas "pueden y deben mejorarse continuamente en términos de su eficacia y eficiencia".

También se reconoció "la magnífica labor" desarrollada por la administración de la FIFA "que garantizó el éxito de la Copa Mundial" y que "no habría sido posible" sin que todas las partes implicadas "hablaran con una sola voz y trabajaran como un solo equipo".

"En este sentido, la alta dirección de la FIFA confía plenamente en que los resultados de la reunión de hoy fortalecerán la gobernanza de la FIFA, ayudarán a restablecer la confianza en la organización y nos permitirán prepararnos para los grandes eventos y desafíos que se avecinan de manera unida y transparente, al tiempo que continuamos con nuestra misión de desarrollar el fútbol en todo el mundo", añade el texto.

Por último, se avanzó que la FIFA colaborará "estrechamente" con las partes interesadas "para examinar cómo puede seguir apoyando el desarrollo del fútbol a través del programa FIFA Forward, en beneficio de las 211 federaciones miembro, las Confederaciones y las Asociaciones Regionales".

Publicidad

Nelson Deossa en juego preparatorio del Betis contra Arsenal.
Colombianos en el exterior

Nelson Deossa gran figura con Betis en victoria 1-3 sobre Arsenal; golazo y asistencia

Yhormar Hurtado, jugador del América de Cali.
Fútbol Colombiano

América rompió el silencio y se refirió a demandas por caso Yhormar Hurtado; ya hay decisión

Vinícius Júnior en su vuelta a los entrenamientos con Real Madrid.
Gol Caracol

El inesperado gesto de Vinícius que sacude su renovación con Real Madrid; acá lo que pasó

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

FIFA

Gianni Infantino

Publicidad

Publicidad

Publicidad