El inesperado gesto de Vinícius que sacude su renovación con Real Madrid; acá lo que pasó

El perfil del futbolista brasileño Vinícius, del Real Madrid, apareció este miércoles 5 de agosto sin ninguna de las fotos que había subido desde su cuenta de Instagram, ni con la identificativa foto de perfil, en plenas negociaciones para tratar su posible renovación con el club blanco.

El delantero se incorporó el lunes a los entrenamientos del equipo, bajo el mando del nuevo entrenador, José Mourinho, tras su participación con la selección brasileña en el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, Canadá y México. Recordemos que la 'canarinha' quedó eliminada en los octavos de final por el combinado de Noruega liderado por Erling Haaland; fue un 2-1 para los 'vikingos'.

¿Qué pasa con el 'crack' brasileño y el Real Madrid Madrid?

Vinícius, figura de la Selección Brasil. Foto: AFP

Publicidad

Hay que indicar que Vinícius, quien termina contrato con el Real Madrid en junio de 2027, se encuentra tratando su posible prolongación del mismo con la entidad 'merengue', bajo informaciones que apuntan a un presunto interés del Arsenal inglés en su contratación.

Este miércoles, su perfil de la red social Instagram apareció sin ni una sola publicación, aunque ni el jugador ni su entorno han aclarado si se trata de una eliminación voluntaria o un jaqueo de sus redes sociales.

Publicidad

Sin embargo, su cuenta en 'X' el brasileño, de 26 años, no presenta ningún cambio significativo.

Así quedó el perfil de Vinícius Júnior en Instagram:

Perfil de Vinícius en Instagram. Foto captura de pantalla

¿Cuándo empieza la temporada 2026/2027 en la Liga de España?

La nueva temporada de LaLiga EA Sports 2026-27 inicia oficialmente el sábado 15 de agosto de 2026, serán 38 jornadas y está programado para concluir el 30 de mayo del año entrante.

Publicidad

¿Cuándo es el debut del Real Madrid en la Liga de España 2026/27?

Los dirigidos por José Mourinho tendrán su estreno el próximo sábado 22 de agosto de 2026, enfrentando al RCD Espanyol en condición de visitante; por la segunda jornada.

Publicidad

El encuentro de la primera fecha contra la Real Sociedad se aplazó para disputarse unos días más tarde.