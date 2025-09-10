Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
LUIS JAVIER SUÁREZ
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Camilo Ayala, tras la derrota con Millonarios: "El penalti fue más grande que El Campín"

Camilo Ayala, tras la derrota con Millonarios: "El penalti fue más grande que El Campín"

El entrenador del Deportivo Pasto arremetió contra el arbitraje de Bismark Santiago en el ‘Coloso de la 57’, que perjudicó al conjunto nariñense.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 10, 2025 10:28 p. m.
Comparta en:
Camilo Ayala, entrenador del Deportivo Pasto
Camilo Ayala, entrenador del Deportivo Pasto
DIMAYOR