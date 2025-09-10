Camilo Ayala, tras la derrota con Millonarios: "El penalti fue más grande que El Campín"

Deportivo Pasto no pudo sumar en su visita a Bogotá y terminó cayendo 1-0 frente a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en compromiso pendiente de la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2025. El único gol del partido fue obra de Santiago Giordana, quien aprovechó un centro para darle la victoria al conjunto ‘embajador’.

Más allá del marcador, la derrota dejó un ambiente de inconformidad en las filas del cuadro nariñense, debido a una polémica jugada en los minutos finales que pudo cambiar la historia del compromiso. En esa acción, el arquero albiazul Diego Novoa chocó con un jugador del Pasto dentro del área, lo que generó reclamos inmediatos de los futbolistas y del cuerpo técnico encabezado por Camilo Ayala. Sin embargo, el árbitro Bismark Santiago no consideró necesario revisar el VAR, decisión que desató la molestia del estratega del equipo ‘volcánico’.

Camilo Ayala, director técnico del Deportivo Pasto. Colprensa

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Ayala no ocultó su frustración por lo sucedido y apuntó directamente contra el arbitraje:

“La verdad que yo quisiera abordar esta rueda de prensa diferente, pero es imposible porque está decididamente enfocada en algo lamentable y penoso. Yo en mi etapa de jugador siempre fui muy respetuoso. Además, considero que ahora, con tantas herramientas que ellos tienen, es ilógico que no se tomen la delicadeza, por justicia, de revisar. Me entristece mucho por el trabajo de los muchachos, es un trabajo honesto, transparente”, señaló el entrenador.

El técnico insistió en que el Pasto fue perjudicado por no pitar una acción que, a su criterio, debió sancionarse como penalti:

“¿Cuál es el temor de pitar un penal a Millonarios? Con respeto hacia los árbitros, pero por eso Wilmar Roldán es el mejor de Colombia, porque en Brasil, con 50.000 espectadores, él tiene la autonomía y la ley lo ampara para ser la única y última palabra. Pero no tener esa delicadeza para obrar en justicia, porque esto no se trata de equipos grandes y equipos de media tabla. El Deportivo Pasto es grande también y se respeta (…) En honor a la justicia y a la verdad, al menos había que revisar el VAR. Nuestro jugador sale lastimado, lacerado, con el brazo y la camiseta rota, y cualquier análisis que podamos hacer se queda corto”.



Otras declaraciones de Camilo Ayala

El estratega nariñense también destacó el trabajo de sus dirigidos, pese a la derrota en Bogotá:

“Deportivo Pasto hizo un gran partido contra un gran rival, venir a quitarle el balón en campo de ellos. Pero hoy hubo todo menos justicia (…) Lo más justo desde el juego, obviando este penal más grande que El Campín, era el empate. Este resultado nos golpea fuerte, pero no nos debilita, porque estamos firmes y sabemos hacia dónde vamos”.