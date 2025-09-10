Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Confirmada la lesión de Juan Carlos Pereira: "Tuvo una rotura del tendón de Aquiles"

Confirmada la lesión de Juan Carlos Pereira: "Tuvo una rotura del tendón de Aquiles"

Hernán Torres, entrenador de Millonarios, reveló la lesión del volante cartagenero de 32 años durante el partido pendiente de la fecha 2 frente a Deportivo Pasto.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 10, 2025 10:55 p. m.
Juan Carlos Pereira, volante de Millonarios.
Juan Carlos Pereira, volante de Millonarios.
Foto: Getty