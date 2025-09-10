Confirmada la lesión de Juan Carlos Pereira: "Tuvo una rotura del tendón de Aquiles"

Millonarios sumó tres puntos clave en su camino hacia los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025, luego de imponerse 1-0 a Deportivo Pasto en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El único tanto del compromiso lo marcó Santiago Giordana, quien de cabeza venció al arquero Víctor Cabezas. Con este triunfo, el conjunto ‘embajador’ alcanzó 11 unidades y se mantiene en la lucha por entrar entre los ocho mejores del torneo, quedando a solo dos puntos del octavo puesto de clasificación que ocupa actualmente Independiente Santa Fe.

Más allá del resultado, la victoria significó un respiro para el equipo capitalino, que bajo la dirección de Hernán Torres busca consolidar una idea de juego clara y recuperar terreno en la tabla de posiciones. Tras el compromiso, el estratega tolimense analizó el desempeño de sus dirigidos y valoró la disciplina táctica que han mostrado en las últimas jornadas.

“Los jugadores no han dejado nada al azar”

Hernán Torres en su primer entrenamiento en su vuelta a Millonarios. X de @MillosFCoficial

Durante la rueda de prensa posterior al compromiso en el ‘Coloso de la 57’, Torres se mostró satisfecho por la manera en que el equipo ha entendido y ejecutado sus planteamientos.

“Los jugadores tienen mucho compromiso. Hemos enfatizado en los trabajos defensivos, han captado una idea simple y sencilla. El fútbol es eso. Ellos lo han asimilado, se han vuelto más agresivos, se han cogido confianza y es importante mantener el arco en cero. Eso da más confianza, pero es con base en lo trabajado”, explicó el técnico.

Uno de los temas inevitables en la conferencia fue la dura lesión que sufrió Juan Carlos Pereira en los minutos finales del partido. El volante azul abandonó el campo en camilla y entre lágrimas, generando gran preocupación en el club. Torres entregó una primera impresión sobre el diagnóstico.

“Tuvo rotura del tendón de Aquiles, van a revisar y tomarán los dictámenes en cuerpo médico y les anunciarán cuál es la lesión, pero creo que es el talón de Aquiles”, comentó.

La noticia representó un golpe duro para el equipo, ya que Pereira es una pieza clave en el mediocampo y su recuperación podría tomar varios meses.



¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Con el envión anímico de la victoria ante Pasto, Millonarios se prepara para afrontar un nuevo reto en la Liga BetPlay II-2025. Por la fecha 11, el cuadro capitalino visitará a Alianza FC, en un compromiso programado para el próximo domingo a las 4:00 p. m. (hora colombiana).